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Maneater 2: Tripwire Interactive kündigt Nachfolger des ShaRkPGs an

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Maneater 2 bringt das ShaRkPG zurück. Tripwire Interactive verlegt die Hai-Action in einen Luxus-Freizeitpark für PC und Konsolen.

Maneater 2

Tripwire Interactive bringt mit „Maneater 2“ den Nachfolger des Hai-Aktionsspiels für PC und Konsolen. Spieler übernehmen erneut die Rolle eines Bullenhais und terrorisieren dieses Mal den Luxus-Freizeitpark Neptune’s Kingdom.

Angriff auf Neptune’s Kingdom

Tripwire Interactive nutzt für „Maneater 2“ eine klassische Vergnügungspark-Katastrophe als Szenario. Die Handlung verlegt das Spielgeschehen in Neptune’s Kingdom, eine exklusive Parkanlage an der Küste. Während einer geschlossenen Vorschau-Veranstaltung bricht die Ordnung zusammen. Der Spieler agiert dabei nicht als Opfer, sondern als Ursache des Zusammenbruchs. Das Spielprinzip basiert weiterhin auf der Kombination aus Fressen, Erkunden und Entwickeln.

Das Gameplay setzt erneut auf Rollenspiel-Mechaniken innerhalb einer Open-World. Der Nachfolger baut auf diesem Fundament auf und erweitert die Mutationsoptionen des Hais. Die Spielwelt bietet durch die Freizeitpark-Architektur vertikalere Abschnitte und geschlossene Beckensysteme, was das Areal von den offenen Küstenstreifen des Vorgängers unterscheidet.

„Maneater 2“ wechselt das Szenario von der freien Natur in eine komprimierte Freizeitpark-Architektur. Das erhöht die Objekt- und Gegnerdichte massiv. Ob die dynamische Wasserphysik in eng abgegrenzten Parkarealen stattfindet auch in Echtzeit so dynamisch mithalten kann, wie im ersten Trailer angedeutet, wird sich zeigen.

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