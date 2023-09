Mannequin – Hide-and-Seek für PS VR2 angekündigt

Mannequins konzentriert sich auf den Nahkampf, in dem man Bedrohungen durch Berührung zeitlich einfriert. Das PS VR2-Headset wird dazu verwendet, um im 3D-Raum zu posieren und zwischen den in der Zeit eingefrorenen Menschen zu verschwinden.

Mannequin ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel für bis zu 5 Spieler voller Spannung, sozialen Interaktionen und schneller, plötzlicher Action. Spieler schlüpfen in die Rolle außerirdischer Mannequins und legen tödliche Hinterhalte an, indem sie sich als in der Zeit eingefrorene Menschen ausgeben, oder als menschliche Agenten, um High-Tech-Gadgets zu nutzen, welche die Mannequins aus der Ferne neutralisieren.

What do you think?