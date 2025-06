Manor Lords: Der Strategietraum des Mittelalters kommt auf PlayStation

Nach dem PC-Erfolg (und späterem Xbox-Launch) bahnt sich Manor Lords nun seinen Weg auf PS5 und PS4. Das Mittelalter-Strategiespiel vom Solo-Entwickler Slavic Magic wird oft mit Titeln wie Banished oder Total War verglichen – allerdings verfolgt es einen anderen Ansatz: Authentizität statt Klischees. Inspiration holte sich das Spiel aus der fränkischen Architektur des späten 14. Jahrhunderts, was sich sowohl in der Spielmechanik als auch in der Gestaltung der Städte widerspiegelt.

Im Kern geht es um ein rasterloses Städtebaukonzept, das stark von realen mittelalterlichen Siedlungsprozessen geprägt ist. Das Gelände beeinflusst die Planung: Bodenfruchtbarkeit, Tierbestände, Rohstoffe – alles zählt. Häuser entstehen entlang von Straßen auf Basis eines historischen Hofstätten-Systems und lassen sich später mit Anbauten wie Gemüsegärten oder Ziegenställen erweitern. So wird nicht nur Wohnraum geschaffen, sondern auch eine wirtschaftlich lebendige Gemeinschaft aufgebaut.

Ressourcenmanagement mit Konsequenzen

Ein zentrales Spielelement ist die Verwaltung und Weiterverarbeitung von Ressourcen. Von Fellen über Eisen bis zu Luxusgütern: Alles will organisiert, produziert und ggf. gehandelt werden. Dabei fordert Manor Lords strategisches Denken auf mehreren Ebenen. Die Ressourcen sind nicht gleichmäßig verteilt, Expansion in neue Gebiete ist notwendig. Doch diese Expansion hat ihren Preis: Wer zu viel abholzt, riskiert Entwaldung. Fehlender Fruchtwechsel senkt langfristig die Bodenqualität. Auch das Wild zieht sich zurück, wenn Zivilisation zu nahe kommt.

Spannend wird es bei der Frage nach der militärischen Strategie. Die Armeen bestehen nicht aus gesichtslosen Truppen, sondern aus deinen Dorfbewohnern. Wer sie in den Krieg schickt, schwächt gleichzeitig seine Wirtschaft. Alternativen wie Söldner kosten Geld, entlasten aber die eigene Bevölkerung. Die Echtzeitgefechte sind taktisch, berücksichtigen Ermüdung, Terrain und Wetter – und sind somit kein simples Zahlenspiel.

Echtes Indie – ohne Verklärung

Hinter Manor Lords steckt ursprünglich nur ein Entwickler, dessen Arbeit durch die Community stark gewachsen ist. Die PlayStation-Version dürfte vielen Konsolenspielern einen erstmals tieferen Zugang zum Genre bieten, das sonst primär auf dem PC zu Hause ist. Einen Release-Zeitraum für die PS5/PS4-Version gibt es noch nicht, doch die Portierung deutet sich bereits an. Wer sich also für historische Aufbauspiele interessiert, bekommt hier kein stilisiertes Mittelalter, sondern ein komplexes, glaubwürdiges System mit zahlreichen Stellschrauben.