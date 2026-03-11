Bungie reagiert auf die anhaltende Kritik am Monetarisierungssystem von Marathon und baut den ersten Rewards Pass nachträglich aus. Mehr kosmetische Inhalte in der Gratis-Schiene und eine minimale Währungsanpassung sollen die Wogen glätten.

Bungie injiziert dem Rewards Pass von Season 1 zusätzliche Runner-Shells und Waffen-Styles. Vier neue Charakter-Skins wandern in die Verteilungsmatrix, wobei drei dem Premium-Track vorbehalten bleiben und lediglich einer für Gratis-Spieler zugänglich ist. Ein Schrotflinten-Design und ein Profil-Emblem ergänzen die kostenlose Stufe. Die Implementierung erfolgt Mitte April.

Die Verteilung folgt dem klassischen Muster der Industrie: ein kleiner Happen für das Fußvolk, die optische Varianz für die zahlende Kundschaft. Wer nichts zahlt, bekommt den Recon-Shell. Wer die Kreditkarte zückt, rüstet auf Thief, Assassin oder Destroyer auf. Das Studio verkauft diese Maßnahme als Reaktion auf Community-Feedback. In der Realität ist es der Versuch, die Abbruchraten der Spieler in der Mitte der Season zu stabilisieren. Die Karotte am Ende der Angel war schlichtweg zu klein.

Die Arithmetik des Kleingelds

Das LUX-Bundle für 9,99 Euro liefert ab sofort 1120 statt bisher 1100 Einheiten der Ingame-Währung. Käufer, die bereits investiert haben, erhielten die Differenz von 20 LUX pro Paket nachträglich gutgeschrieben. Zusätzlich werden die Arachne-Shell-Styles über das Codex-System erspielbar gemacht, was den Fokus leicht von reinen Shop-Käufen wegverschiebt.

Es ist eine kosmetische Korrektur an der zweiten Nachkommastelle. Die Erhöhung um 20 Einheiten pro Zehn-Euro-Ticket ist mathematisch kaum der Rede wert. Es dient primär dazu, die psychologische Hürde beim Kauf zu senken, indem das Gefühl eines „besseren Deals“ suggeriert wird. Dass die Arachne-Styles nun über den Codex verdient werden können, ist der einzige echte Lichtblick für Spieler, die Leistung statt Bargeld investieren wollen. Dennoch bleibt der Zeitplan starr. Alles ist auf Mitte April getaktet, um das typische Aktivitätsloch nach dem Launch-Hype zu stopfen.

Bungies Almosen für die Gratis-Schiene: Ein Recon-Shell als Trostpflaster für die Community-Kritik

Rhetorik als Schutzschild

Das Studio-Statement trieft vor Dankbarkeit für die „konstruktive und ehrliche“ Community. Man spricht von einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Solche Phrasen dienen als Puffer gegen den Vorwurf der Profitgier. Die Botschaft ist klar: Wir hören euch zu, solange ihr weiterspielt.

Die Anpassungen sind keine Wohltätigkeit, sondern notwendige Wartungsarbeiten an der Monetarisierungs-Maschine. Wenn die Spielerbasis murrt, wird der digitale Farbtopf eben etwas großzügiger über die Gratis-Tiers geschüttet. Zehn Cent mehr Gegenwert pro Zehn-Euro-Ticket ändern nichts am grundsätzlichen Hunger des Systems.

Grundsätzlich ist Marathon trotzdem ein gutes Spiel, wenn nicht an jedem kosmetischen Pubs ein Preisschild angebracht wäre. Warum das so ist, erfahrt ihr in meinem Review.