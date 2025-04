Marathon: Bungie entfesselt die Vergangenheit – und einen Hauch von ONI

Was ist besser als ein neuer Trailer? Richtig – ein Intro-Film, der einem alten Kultklassiker neues Leben einhaucht. Bungie hat pünktlich zum Start der Closed Alpha von Marathon einen offiziellen Kurzfilm veröffentlicht, der nicht nur die Grundzüge des Spiels erklärt, sondern auch Fans der ursprünglichen Trilogie nostalgisch zurücklässt – inklusive subtiler und weniger subtiler Easter Eggs.

Runner, Fraktionen und alte Bekannte

Im Mittelpunkt steht die Vorstellung der sogenannten Runner – knallharte Söldner, die auf Tau Ceti IV nach verwertbaren Ressourcen suchen, vermutlich nicht für das Gemeinwohl, sondern für den besten Preis. Dabei lässt Bungie bewusst moralische Grauzonen offen: Die Fraktionen agieren nicht als klar definierte Gut-gegen-Böse-Paraden, sondern als interessengeleitete Gruppen, in denen die Spieler selbst entscheiden, wie sie mit anderen Runnern – oder dem Planeten – umgehen.

Ein überraschendes Wiedersehen gibt’s mit dem United Earth Space Council (UESC), bekannt aus der ursprünglichen Marathon-Trilogie. Die Präsenz der Organisation ist nicht nur nostalgisch, sondern auch erzählerisch clever: Sie schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Fanservice und neuer Mythologie.

Doch der wahre Star des Intros ist ONI – die mysteriöse KI, die die Spieler beim „Reboot“ in einen neuen Körper unterstützt. Der Name ist kein Zufall: ONI war 2001 Bungies erster Vorstoß in das Third-Person-Genre, ein düsterer Cyberpunk-Titel mit Kultstatus. Ist ONI im neuen Marathon also mehr als nur eine KI? Vielleicht ein Hinweis darauf, dass Bungies Universen subtil miteinander verknüpft sind? Oder ist es einfach ein liebevoll platziertes Easter Egg? Die Spekulationen sind eröffnet – und Bungie schweigt natürlich charmant.

Marathon Open Beta im August?

Wer nicht zur handverlesenen Alpha gehört, sollte sich den August vormerken – dann steht offenbar eine Open Beta in Marathon an. Ob dann auch endlich der Preis verraten wird oder Bungie weiter Poker spielt, bleibt abzuwarten.

Das neue Marathon lässt Alt und Neu kollidieren – mit einem Augenzwinkern, jeder Menge Atmosphäre und einem subtilen Fingerzeig darauf, dass Bungie noch lange nicht mit der eigenen Vergangenheit abgeschlossen hat.

Die Closed Alpha läuft bis zum 4. Mai, die Vollversion erscheint am 23. September für PS5, Xbox Series X/S und PC.