Marathon: Bungie führt mit Patch 1.0.6 das C.A.R.R.I.-Protokoll ein

Bungie versucht in „Marathon“ den Spagat zwischen knallhartem PvP und Welpenschutz. Mit dem C.A.R.R.I.-Update wird Kooperation auf Tau Ceti plötzlich zur harten Währung, während Neulinge in eine schützende Solo-Blase gesteckt werden.

Das neue CyberAcme-Protokoll ist kein bloßes Gimmick, sondern ein handfester Eingriff in die Loot-Wirtschaft. Wer Ziele gemeinsam mit Fremden abschließt oder gar mit feindlichen Spielern extrahiert, wird mit CyberAcme-Belobigungen überschüttet.

Diese neue Währung lässt sich direkt im C.A.R.R.I.-Arsenal gegen Waffen, Ruf-Pakete und Ressourcen eintauschen. Die chronische Paranoia der Extraction-Szene soll durch einen Belohnungsreiz aufgeweicht werden. Wer bisher jeden Unbekannten sofort per Headshot begrüßt hat, lässt nun vielleicht den Finger vom Abzug, um die eigene Brieftasche zu füllen.

Die Krücke für den Kaltstart

Für Einsteiger wird der Einstieg in „Marathon“ drastisch entschärft. Bis Stufe 12 fungiert die Karte „Perimeter“ als reine Solo-Zone, in der man den UESC-Einheiten ohne die ständige Gefahr durch eingespielte Dreier-Teams begegnen kann. Zusätzlich gibt es 15-prozentige Reputations-Boosts für die ersten fünf Ränge bei den wichtigsten Fraktionen. Das Studio will die Hürde für den Mid-Game-Content senken, bevor die Frustgrenze der Gelegenheitsspieler erreicht ist. Ob diese künstliche Isolation auf den echten Fleischwolf vorbereitet, der danach folgt, bleibt abzuwarten.

Zusätzlich liefert Patch 1.0.6 Werkzeuge für die „On-the-fly-Diplomatie“. Das neue Mercy-Kit erlaubt es, niedergestreckte Gegner wiederzubeleben, sofern sie nicht vollständig eliminiert wurden. Gepaart mit einem neuen Proximity-Chat-Toggle und der „Stay Together“-Option am Ende einer Runde, wird das Spiel zum Dating-Portal für Söldner. Wer solo unterwegs ist, erhält zudem Zugriff auf Depleted Self-Revive-Kits, die jedoch nur innerhalb des aktuellen Laufs funktionieren und nicht für den nächsten Trip gelagert werden können.

Die wichtigsten Patch-Details im Überblick:

C.A.R.R.I. Protokoll: Neue Währung (Belobigungen) für Teamplay und Solo-Exfils, Laufzeit bis Ende Season 1.

Waffen-Meta: Railguns halten Ladung nun unendlich; drastische Nerfs für die Biotoxic Disinjector (Schaden und Radius).

Ausrüstung: Einführung des Mercy-Kits (Wiederbelebung von Gegnern) und Depleted Self-Revive-Kits (nur für Solos).

Map-Änderung: Perimeter ist bis Level 12 eine exklusive Solo-Map für Einsteiger.

Die vollständigen Patch-Notes hat Bungie auf der offiziellen Webseite festgehalten.