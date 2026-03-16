Marathon: Bungie nennt Hürden, um im Endgame mitzumischen

In wenigen Tagen öffnet sich der erste Endgame-Inhalt in „Marathon“, dessen Zugang einige Voraussetzungen verlangt. Bungie koppelt den Zugang zum ersten Raid „Cryo Archive“ an einen globalen Community-Fortschritt und individuelle Grind-Vorgaben. Erst nach Abschluss eines kollektiven Rätsels und dem Erreichen von Saison-Stufe 25 öffnet sich die vierte Karte auf dem Kolonieschiff.

Der Grind hinter der Nebelwand

Bungie startete „Marathon“ mit einem gestaffelten Karten-System. Während „Perimeter“ und „Dire Marsh“ sofort zur Verfügung standen, blieb die dritte Karte „Outpost“ bereits hinter der Schranke von Saison-Stufe 12 verborgen.

Für den ersten echten Endgame-Content namens „Cryo Archive“ zieht das Studio die Daumenschrauben nun weiter an. Spieler müssen zwei spezifische Bedingungen erfüllen, um überhaupt eine Landeerlaubnis zu erhalten. Zuerst ist der Aufbau einer Verbindung zu jeder einzelnen Fraktion im Spiel zwingend erforderlich. Danach folgt die Pflichtübung: das Erreichen von Saison-Stufe 25.

Die Fraktions-Verbindung ist dabei weniger komplex, als es das Marketing vermuten lässt. Es reicht aus, den jeweils ersten Einführungsvertrag einer Fraktion erfolgreich abzuschließen. Wer diese „Introducing“-Quests bereits im Logbuch abgehakt hat, besitzt die halbe Eintrittskarte. Der Rest ist reine Spielzeit-Investition.

Marathon ARG update:



– got a message in-game that gave us a portion of a passcode. Once deciphered, it gave us "THE MARATHON IS WAITING" which allowed us to do the 1st step of an 8 step quiz who's questions changed every time, minus the last one that referenced obscure… — Onepeg (@Onepeg) March 16, 2026

Das Ende der Schonfrist im All

Die Karte „Cryo Archive“ ist physisch auf der UESC Marathon verortet und wird von den Entwicklern als die bisher größte Herausforderung tituliert. Ein entscheidender technischer Unterschied zu den Karten „Perimeter“, „Dire Marsh“ und „Outpost“ ist das strikte Verbot von sogenannten „Rook Runs“. In diesem Areal ist das Risiko permanent. Spieler können keine abgesicherten Probeläufe ohne Materialverlust durchführen, sondern setzen bei jedem Einsatz ihre eigene Ausrüstung aufs Spiel.

Der Zugriff bleibt jedoch für das gesamte Spielerfeld gesperrt, bis die Community das globale In-Game-Rätsel gelöst hat. Erst nach dieser kollektiven Freischaltung greifen die individuellen Zugangsvoraussetzungen der einzelnen Nutzer.

Bungie verspricht für diesen Bereich eine signifikante Weiterführung der Spielhandlung und deutet die Integration des ersten großen Bosskampfes an. Das Design soll sich dabei an der Komplexität früherer Destiny-Raids orientieren, um Veteranen bei der Stange zu halten. Saison-Level 25 ist kein Test des spielerischen Könnens, sondern eine simple Prüfung der individuellen Sitzfleisch-Kapazität.