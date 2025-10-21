Marathon: Bungie öffnet die nächste Testphase – und diesmal dürfen mehr Spieler ran

Bungie verschickt aktuell Einladungen für einen neuen Closed Technical Test zu Marathon. Der Test läuft vom 22. bis 28. Oktober auf PS5, Xbox Series X|S und PC. Für alle, die sich Hoffnungen gemacht haben: ja, dieses Mal kommen deutlich mehr Spieler zum Zug als bei der Alpha, aber der Zugang ist weiterhin begrenzt und die Teilnahme steht unter einer strikten NDA. Kein Streamen, keine Clips, keine öffentlichen Eindrücke. Punkt.

Was Marathon in dieser Runde zeigt

Der Build enthält mehrere Karten, mehrere Runner-Konfigurationen, eine Solo-Queue-Option und Proximity-Voice-Chat. Bungie spricht außerdem von verstärktem Environmental Storytelling, also mehr Welt-Details statt nur Schießplatz. Ziel ist offenbar, Balance, Atmosphäre und Matchmaking unter realistischeren Bedingungen zu testen.

Ob diese Änderungen tatsächlich das Spielgefühl verbessern, lässt sich schwer sagen, solange niemand öffentlich darüber reden darf. Es klingt vielversprechend, mehr Varianz bei Runner-Shells und Proximity-Chat können die Dynamik in Extraction-Matches stark verändern, aber die echte Prüfung ist, wie sich das Balancing über mehrere Tage und viele Runden hinweg verhält.

So findest du heraus, ob du eingeladen wurdest

Geh zur offiziellen Playtest-Seite für Marathon. Logg dich mit dem Konto ein, mit dem du dich angemeldet hattest. Wenn du ausgewählt wurdest, wird dir auf der Seite eine Teilnahmebestätigung plus Einlösecode/Download-Hinweis angezeigt. Taucht stattdessen ein Hinweis auf, dass die Umfrage abgelaufen ist, hast du es diesmal noch nicht geschafft — Bungie sendet Einladungen in mehreren Wellen, also regelmäßig nachschauen.

Kurz: Du brauchst keinen E-Mail-Anhang oder externe Nachricht, die Info steht direkt auf der Playtest-Seite, sobald Bungie dich auswählt.

Warum der Test für Bungie zählt

Dieser Test ist mehr als ein Techniklauf. Er ist ein Indikator dafür, ob Bungie aus der Alpha gelernt hat. Nach den ersten Tests war die Kritik: gutes Konzept, aber zu wenig Substanz im Spielgefühl. Tests wie dieser sind die Chance, das zu korrigieren. Für Bungie wäre ein überzeugender Eindruck ein wichtiger Imagegewinn außerhalb des Destiny-Kosmos; für Spieler entscheidet sich hier, ob Marathon das Potenzial erfüllt oder nur halbgar bleibt.

Marathon hat nach wie vor interessante Ansätze und Bungie nimmt offenbar Feedback ernst. Ob das reicht, hängt vom Balancing und der Spielfluss-Optimierung ab – beides lässt sich nur in echten Runden beurteilen. Wer angemeldet ist: nachsehen. Wer noch nicht drin war: dranbleiben. Diese Testwoche wird zeigen, ob Marathon wächst oder weiter in Konzeptglanz stecken bleibt.