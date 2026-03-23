Marathon: Bungie prüft Ende der Wochenend-Pflicht für Cryo Archive

Bungie reagiert unter Druck auf die erste massive Welle an Kritik nach dem Start des Endgame-Raids Cryo Archive in „Marathon“. Game Director Joe Ziegler stellte am vergangenen Wochenende tiefgreifende Anpassungen an den Zugangsbeschränkungen und der Beuteverteilung in Aussicht, um den Unmut der Community zu dämpfen.

Bisher ist der Zugang ausschließlich am Wochenende möglich. Dies wird damit begründet, dass aufgrund der hohen Zugangshürden immer ausreichend Spieler vorhanden sind. Diese künstliche Verknappung sorgt jedoch für erheblichen Unmut bei Spielern, die ihren privaten Terminkalender nicht nach dem Veröffentlichungsrhythmus des Studios ausrichten können oder wollen. Eine Ausweitung der Verfügbarkeit auf die Wochentage steht als primäre Option im Raum.

Zwangsgemeinschaft gegen Solisten

Das Studio nutzt hier eine Mechanik, die Veteranen bereits aus den Trials of Osiris in Destiny kennen. Was dort als Event-Charakter vermarktet wurde, wirkt im Kontext eines modernen Extraction-Shooters wie „Marathon“ deplatziert. Die Spieler fordern Autonomie über ihre Spielzeit. Bungie muss nun entscheiden, ob sie den psychologischen Druck der „Fear of Missing Out“ aufrechterhalten oder den Zugang felxibler gestalten. Eine Entscheidung hierzu wird noch vor dem kommenden Wochenende erwartet.

Während der Rest von „Marathon“ für Solo-Spieler konzipiert und bestreitbar ist, sperrt das Endgame-Gebiet Einzelgänger derzeit komplett aus. Das Studio prüft jetzt die technische Machbarkeit einer Skalierung der Gegnerdichte oder spezielle Modifikatoren für Solisten. Ein einfaches Öffnen der Pforten reicht nicht aus.

Die Komplexität der PvE-Elemente gepaart mit den PvP-Begegnungen im Cryo Archive erfordert ein präzises Rebalancing. Bungie befürchtet, dass eine Aufweichung des Squad-Zwangs die ursprüngliche Design-Vision des Raids verwässert. Dennoch ist der Druck der Solo-Community zu groß, um ihn zu ignorieren. Es geht um die Frage, ob Anspruch durch spielerische Härte oder durch soziale Barrieren definiert wird. Das Team sucht nach einem Mittelweg, der die Herausforderung wahrt, ohne Solo-Spieler prinzipiell zu benachteiligen.

Das Ende des Loot-Glücksspiels

Die Drop-Raten für die essenziellen Subroutinen innerhalb der Vaults werden ebenfalls grundlegend überarbeitet. Bisher verhindert der massive Zufallsfaktor oft den Fortschritt, selbst wenn Spieler die Vaults erfolgreich leer räumen und feindliche Trupps eliminieren. Bungie plant, die Wahrscheinlichkeit für diese Drops deutlich zu erhöhen oder unter bestimmten Bedingungen sogar zu garantieren.

Diese Maßnahme soll die investierte Zeit der Spieler planbarer entlohnen. Momentan fühlt sich ein erfolgreicher Raid-Run ohne den passenden Drop wie verschwendete Lebenszeit an. Das Studio will die Frustmomente durch reines RNG-Pech abschwächen. Es ist der Versuch, eine Belohnungsstruktur zu schaffen, die Leistung über Würfelglück stellt. Die Ankündigung zeigt, dass Bungie die Fehler der Vergangenheit in puncto Loot-Ökonomie nicht wiederholen möchte.