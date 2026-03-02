Marathon: Bungie reagiert auf Feedback und flickt kurz vor knapp

Bungie schließt heute den Server Slam zu Marathon mit einer langen Liste an Baustellen ab. Während der Testlauf offiziell um 19 Uhr endet, arbeitet das Studio bereits an der Integration des Feedbacks für den Launch am 5. März. Die Prioritäten liegen dabei auf der technischen Stabilität, der Spielbalance und den Eingabeoptionen für Konsolenspieler.

Sofortige Fixes und technische Pflaster

Einige kritische Fehler hat Bungie bereits während der Testphase serverseitig oder via Patch adressiert. Ein prominentes Beispiel war die Eingabeverzögerung mit Maus auf dem PC, die hauptsächlich in Kombination mit Streaming-Software auftrat. Hierzu wurde bereits ein Steam-Update ausgerollt. Auch der In-Run Voice-Chat, der zu Beginn des Slams teilweise stumm blieb, gilt laut Bungie als repariert.

Für die europäischen Spieler waren vor allem die „Weasel“-Error-Codes ein Hindernis. Bungie hat die Ursache auf spezifische Faktoren bei Internetanbietern (ISP) eingegrenzt und erste Maßnahmen ergriffen, um die Verbindungsabbrüche zu minimieren. Ein weiterer skurriler Bug betraf die Spielernamen, die systemweit auf „Redacted“ gesetzt wurden. Betroffene erhalten nun Token für eine erneute Namensänderung, während die Server-Logik dahinter korrigiert wurde.

Fokus auf die Konsolen-Steuerung

Für PlayStation- und Xbox-Nutzer steht die Flexibilität der Steuerung im Fokus. Bungie bestätigt, dass man an einer Lösung arbeitet, um Tastenbelegungen (Keybindings) komplett zu löschen, statt sie nur umzubelegen. Dies war ein häufiger Kritikpunkt von Konsolenspielern, die ihr Layout für schnellere Reaktionen optimieren wollen.

Die Daten aus dem Server Slam führen zu direkten Änderungen am Spielgeschehen auf Tau Ceti. Bungie analysiert derzeit folgende Bereiche für den Release-Tag:

PvP-Frequenz: Auf der Anfänger-Karte „Perimeter“ wurde die Anzahl der Teams (Crews) bereits während des Tests erhöht, um die Begegnungsdichte zu steigern. Aktuell wird geprüft, ob diese Erhöhung auch auf Karten für Fortgeschrittene wie „Dire Marsh“ notwendig ist.

Wirtschaft (Meds & Ammo): Das Studio untersucht die Stack-Größen von Munition und die Effektivität von grünen Heilgegenständen. Viele Spieler meldeten, dass sie mitten im Kampf ohne Vorräte dastanden (Running dry), weshalb die Drop-Raten der KI-Gegner unter Beobachtung stehen.

Movement-System: Die Mechaniken rund um Hitzeentwicklung (Heat Generation) und das Rutschen (Sliding) werden überarbeitet. Das Ziel ist ein flüssigerer Übergang beim Momentum, besonders bei Bewegungen bergab.

Performance-Engpässe: Bungie wertet Berichte über hohe CPU-Last und FPS-Obergrenzen (80–100 FPS) aus, um die Hardware-Auslastung zum Start zu glätten.

Die Benutzeroberfläche als Dauerbaustelle

Das viel kritisierte UI-Design wird über den 5. März hinaus ein Thema bleiben. Bungie hat angekündigt, die Benutzeroberfläche post-launch kontinuierlich zu verbessern. Schwerpunkte sind hier die Lesbarkeit von Pings während Gefechten sowie eine übersichtlichere Navigation im Ausrüstungs-Menü. Ein fester Zeitplan für diese Updates steht allerdings noch aus.

Bungie hat in den letzten Stunden des Server Slams eine beachtliche Schlagzahl an Korrekturen vorgelegt. Dass kritische Fehler wie der Mouse-Lag auf dem PC oder der fehlerhafte Voice-Chat bereits während des laufenden Tests serverseitig gelöst wurden, zeugt von einer reaktionsschnellen Infrastruktur hinter den Kulissen. Auch wenn das UI und die Konsolen-Keybindings noch Zeit benötigen, steht das technische Gerüst für den Ansturm auf Tau Ceti bereit.

Jetzt liegt es an den Servern, ob sie diesem Tempo zum Launch unter der echten Last eines weltweiten Ansturms zum Start standhalten. Weitere Eindrücke zu Marathon liefert euch mein Ersteindruck. Was den Release betrifft: Ich bin bereit!