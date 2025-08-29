Marathon – Bungie startet 30-Tage-Playtest mit 500-Dollar-Belohnung

Bungie zieht die Zügel bei seinem umstrittenen Extraktions-Shooter Marathon spürbar an. Statt kurzer Wochenend-Sessions setzt das Studio diesmal auf den längsten Testlauf bisher, und lockt ausgewählte Spieler mit einer satten Belohnung. Befindet sich das Live-Service-Projekt damit auf dem richtigen Weg?

30 Tage am Stück – strenges Programm, klare Vorgaben

Ab dem 8. September 2025 startet ein einmonatiger Remote-Test, der bis zum 7. Oktober läuft, wie The Game Post berichtet. Eingeladen sind nur Spieler, die sich zuvor für Bungies Nutzerforschungen angemeldet haben. Die Teilnahme ist verpflichtend eng getaktet: mindestens eine Stunde täglich, an Werktagen zwischen 15 und 19 Uhr, am Wochenende sogar von 14 bis 20 Uhr.

Parallel zu den Spielsitzungen erwartet Bungie Feedback über kurze Tages- und Wochenumfragen. Wer den kompletten Testzyklus durchzieht, erhält am Ende einen Gutschein im Wert von 500 US-Dollar. Wer aussteigt, bekommt nur anteilig bezahlt. Klingt fair, ist aber auch ein ordentlicher Zeitaufwand, den nicht jeder einfach so stemmen kann.

Marathon unter Druck, Release weiter unklar

Die Entscheidung für den Langzeittest kommt nicht von ungefähr. Marathon steckt seit Monaten in der Kritik: von technischen Schwächen über fragwürdige Designentscheidungen bis hin zur Kontroverse um geklaute Artworks. Bungie musste den ursprünglich anvisierten Release im September 2025 bereits nach hinten verschieben. Sony rechnet aktuell mit einer Veröffentlichung im Geschäftsjahr 2025, also irgendwann bis Ende März 2026 – ohne Garantie.

Bungie versucht damit, mehr und ehrlicheres Feedback einzusammeln, statt sich auf interne Annahmen zu verlassen. Das ist grundsätzlich positiv, wirkt aber auch wie ein Eingeständnis, dass die Entwicklung länger dauert und das Team offenbar den Draht zur Community reparieren muss.

Der 30-Tage-Test zeigt, dass Bungie es ernst meint mit der Neuausrichtung von Marathon. Ob das reicht, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, ist eine andere Frage. Für die Teilnehmer ist das Angebot verlockend – einen Monat lang täglich ein unfertiges Spiel zu spielen, bleibt aber ein harter Job. Ich bin gespannt, ob Bungie die Kritik diesmal wirklich hört oder nur Daten sammelt, um den Release irgendwann glattzubügeln.