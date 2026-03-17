Marathon: Bungie testet Duos für experimentelle Warteschlangen

Bungie reagiert mit ungewohnter Geschwindigkeit auf das Feedback der Community und wirft die konventionellen Entwicklungszyklen für „Marathon“ über Bord. Ab Mittwoch, dem 18. März, startet eine zweiwöchige Testphase für Duo-Lobbys, die bewusst als unfertig deklariert wird.

Der Vorstoß markiert einen radikalen Kurswechsel in der Kommunikation des Studios. Game Director Joe Ziegler bezeichnet das Experiment als „Going Rogue“. Das Team verzichtet auf polierte Menüs oder eine tiefgreifende Integration, um die Mechanik ohne Verzögerung in die Hände der Spieler zu legen.

Der Test findet ausschließlich auf der Karte Perimeter in „Marathon“ statt. Die Dauer ist auf vierzehn Tage angesetzt, kann aber je nach Datenlage verkürzt oder verlängert werden. Es ist ein Stresstest unter Realbedingungen, kein fertiges Feature.

Die technischen Hürden für die Teilnahme sind strikt. Eine automatische Spielersuche für Duos existiert in dieser Phase nicht. Wer in die Warteschlange will, muss bereits mit einem Partner in der Lobby stehen. Solo-Spieler bleiben außen vor und können sich nicht als Duo-Partner zuteilen lassen. Das Ziel ist die isolierte Beobachtung von Zweier-Teams gegen Zweier-Teams, ohne die Variablen der globalen Spielersuche zu korrumpieren.

Balanceakt auf dünnem Eis

Hinter der simplen Freischaltung einer Warteschlange verbirgt sich ein komplexes Problem für das Gamedesign. „Marathon“ ist in seinem Kern auf Drei-Mann-Squads oder Einzelkämpfer ausgelegt. Die Synergien der Runner-Shells, die Effektivität der Waffen und die Aggressivität der UESC-Gegner sind auf diese Konstellationen geeicht. Ein Duo-Modus verschiebt diese Statik massiv. Ziegler warnt explizit vor „Jank“ – also technischem und spielmechanischem Schliffmangel.

Das Studio nutzt diese Phase, um Erkenntnisse für die langfristige Implementierung zu gewinnen. Es geht um die Frage, ob zusätzliche Warteschlangen die Population zu stark fragmentieren oder ob die Balance der Fähigkeiten im Duo-Kontext kollabiert. Diese Daten fließen direkt in die Vorbereitungen für den kommenden Raid „Cryo Archive“ ein, der als nächster großer Meilenstein für die Endgame-Struktur gilt. Bungie liefert hier das Skelett einer Funktion und lässt die Spieler entscheiden, ob das Fleisch daran genießbar ist.

In der Summe: Man serviert den Spielern die unfertige Pizza, damit sie sich später nicht über den Belag beschweren können.