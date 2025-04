Marathon: Bungie zeigt erstes echtes Gameplay – und macht Destiny-Fans Hoffnung

Nach jahrelangem Schweigen und einem stilisierten Debüt-Trailer hat Bungie nun endlich Nägel mit Köpfen gemacht: Marathon, das heiß erwartete PvP-Extraction-Spiel, zeigt sich erstmals in echtem Gameplay aus der laufenden Closed Alpha – und gibt damit einen Ausblick auf das, was Spieler im September erwartet.

Loot oder Tod – Willkommen auf Tau Ceti IV

In Marathon übernehmen Spieler die Rolle eines sogenannten „Runner“ – kybernetische Söldner, die auf Tau Ceti IV nach dem großen Zahltag suchen. In Dreier-Squads kämpfen sie gegen rivalisierende Runner und automatisierte Sicherheitsdrohnen, um Loot, Upgrades und die Vorherrschaft über das Schlachtfeld zu sichern. Wer überlebt, darf seine Beute behalten – wer stirbt, geht leer aus. Einfache Regeln, brutale Konsequenzen.

Interessant wird Marathon vor allem durch die Tiefe seiner Anpassungsmöglichkeiten. Jeder Runner kann durch gesammelte Implantate, Waffen und Ausrüstung individualisiert werden. Das eröffnet nicht nur taktische Vielfalt, sondern auch eine Meta-Ebene, in der strategisches Denken über Sieg oder Niederlage entscheidet. Ganz Bungie-typisch: Das Gunplay sieht bereits jetzt präzise, wuchtig und butterweich aus – ein Erbe von Halo und Destiny, das unverkennbar weiterlebt.

Mehr PvP, weniger Destiny – Bungies neue Richtung

Doch Marathon ist kein Destiny-Klon. Das stellt Game Director Joe Ziegler im Gespräch mit GamesRadar+ klar. „Wir erwarten nicht, dass Marathon zu Destiny 3 wird“, betont er. Vielmehr wolle man ein eigenständiges Erlebnis schaffen – schneller, kompetitiver, mit klarer PvP-Ausrichtung. Zwar gebe es Hürden für Destiny-Veteranen, aber auch Chancen für ein neues Publikum. „Wenn du PvP-Sandbox-Games magst, könnte Marathon genau dein Ding sein.“

Und damit wird auch klar: Bungie verlässt die Komfortzone. Kein riesiges Sci-Fi-Epos mit Weltenretter-Pathos, sondern ein fokussierter Shooter mit hohem Risiko – und entsprechendem Nervenkitzel. Mit saisonalen Inhalten, kompetitiven Ranglisten und einer prall gefüllten ersten Season will Marathon nicht nur überleben, sondern sich an der Spitze etablieren.

Ob das gelingt, sehen wir am 23. September 2025, wenn Marathon offiziell startet. Bis dahin dürfen sich einige Auserwählte in der Alpha schon mal austoben – und testen, wie viel Destiny tatsächlich noch in Bungies neuem Baby steckt.