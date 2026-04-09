Marathon: Bungies 250-Millionen-Wette wankt

Bungies Wiedereinstieg in das Marathon-Universum ist kein technischer Fehlschlag, aber ein ökonomisches Drahtseilakt-Experiment. Ein Budget von über 250 Millionen US-Dollar trifft einen Monat nach Release auf eine harte Realität, in der hohe Wertungen nicht automatisch volle Server bedeuten. Die Spielerzahlen auf Steam sind seit dem Launch um 68 Prozent eingebrochen.

Bungie hat für „Marathon“ tief in die Taschen gegriffen und eine Summe verbrannt, die normalerweise für Blockbuster-Singleplayer-Epen reserviert ist, wie Forbes meldet. Über 200 Millionen Dollar Entwicklungskosten stehen gegenwärtig rund 1,2 Millionen verkauften Einheiten gegenüber.

Bei einem Verkaufspreis von 40 Dollar reicht das kaum, um die massiven Investitionen und die laufenden Wartungskosten eines Live-Service-Monsters zu decken. Der Druck von Sony wächst, da „Marathon“ als Speerspitze der kriselnden Service-Sparte funktionieren muss.

Qualität füttert keine Massen

Die Kritiken sind mit einem Metascore von 82 und 88 Prozent positiven Steam-Reviews stabil im oberen Segment verankert. Trotzdem kämpft der Titel mit der extremen Härte des Extraction-Genres, die Gelegenheitsspieler schneller aussortiert, als das Matchmaking neue findet. Während die Hardcore-Basis über 100 Stunden investiert, rutschte die tägliche Nutzerzahl auf Steam bereits unter die Top 80 ab. Ein Spiel für jeden ist „Marathon“ nicht, soll es bei diesem Preisschild aber eigentlich sein.

Bungies Viertelmilliarden-Investment Marathon droht in der Rentabilitätsfalle zu ersticken, da die hohen Einstiegshürden die notwendige Spielerbasis für das Live-Service-Modell nicht halten können. Trotz solider Verkaufsstarts auf Steam fehlt der kritische Massen-Zustrom, um die massiven laufenden Betriebskosten bei sinkender Nutzerbindung langfristig zu rechtfertigen.

Finanzielles Risiko: Break-even bei ca. 6-7 Mio. Verkäufen (ohne In-Game-Käufe).

Break-even bei ca. 6-7 Mio. Verkäufen (ohne In-Game-Käufe). Markt-Position: Teuerster Nischentitel der Branche; 70% der Basis konzentriert auf Steam.

Teuerster Nischentitel der Branche; 70% der Basis konzentriert auf Steam. Churn-Rate: 68% Verlust der aktiven Spieler innerhalb der ersten 30 Tage.

68% Verlust der aktiven Spieler innerhalb der ersten 30 Tage. Technik-Stand: Patch-Frequenz 10x höher als bei Destiny; Fokus auf Bug-Fixes und Cheater-Prävention.

Patch-Frequenz 10x höher als bei Destiny; Fokus auf Bug-Fixes und Cheater-Prävention. Live-Status: Cryo-Archive-Update lieferte kaum messbare Impulse für die Spielerzahlen.

Cryo-Archive-Update lieferte kaum messbare Impulse für die Spielerzahlen.

Wer ein Viertel-Milliarden-Budget in eine Nische pumpt, darf sich nicht wundern, wenn am Ende zwar das Ego, aber nicht das Konto glänzt.