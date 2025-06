Marathon: Bungies Comeback-Versuch steckt fest – aber noch nicht begraben

Bungie steckt in einer schwierigen Phase. Destiny 2 wirkt zunehmend ausgebrannt, die Spielerschaft schrumpft, und das einstige Flaggschiff der Live-Service-Offensive verliert an Strahlkraft. Umso wichtiger ist Marathon – ein Extraction Shooter mit futuristischer Ästhetik, basierend auf einer alten Bungie-IP. Der Reboot sollte als Neuausrichtung dienen, doch er geriet schneller ins Wanken, als man erwartet hätte.

Die optische Identität von Marathon hat bereits gelitten. In Trailern waren Designs und Szenen zu sehen, die frappierend an die Arbeiten des Indie-Künstlers „4nt1r34l“ erinnerten. Der Vorwurf: Bungie habe Elemente aus dessen Werk ohne Genehmigung übernommen und prominent in Marketingmaterialien verwendet. Der Entwickler schob die Verantwortung auf einen ehemaligen Mitarbeiter, entfernte die fraglichen Assets – und stoppte vorerst sämtliche Promotion.

Ob es sich dabei um fahrlässige interne Versäumnisse oder gezielte Aneignung handelte, lässt sich derzeit nicht abschließend sagen. Fakt ist: Das Vertrauen in das Projekt hat gelitten, sowohl intern als auch bei der Community.

Marathon soll noch 2025 erscheinen – sagt zumindest Sony

Trotz der Umstände ist Marathon offiziell nicht vom Tisch. In einer aktuellen Business-Präsentation von Sony Interactive Entertainment wurde das Spiel explizit unter den geplanten Live-Service-Titeln für das Geschäftsjahr 2025 aufgeführt, das im März 2026 endet.

Unter den kommenden Live-Service-Projekten wird Marathon neben Helldivers 2, Fairgame$ und anderen Titeln gelistet. Konkrete Termine fehlen zwar, aber die Botschaft ist klar: Sony rechnet weiter mit dem Spiel. Auch in den Folgefolien ist von „starkem Early Engagement“ für Bungies „mutiges neues Projekt“ die Rede. Die öffentliche Erwartungshaltung scheint also weiterhin vorhanden – trotz der Zwischenfälle hinter den Kulissen.

Wie weit die Entwicklung tatsächlich fortgeschritten ist, lässt sich von außen schwer beurteilen. Vermutlich ist Bungie aktuell damit beschäftigt, sämtliche Spuren der beanstandeten Designs aus dem Spiel zu tilgen. Ob der ursprüngliche Release-Zeitplan noch realistisch ist, bleibt offen. Eine Verschiebung wäre angesichts der Lage nachvollziehbar – auch wenn Sony das Thema derzeit offensichtlich nicht öffentlich thematisieren will.

Bungie-Team wird erweitert

Bungie sucht derzeit auch aktiv nach einem neuen Principal Product Manager (PPM) für Marathon. Laut Stellenausschreibung soll diese Person unter anderem die Produktstrategie festlegen, Roadmaps definieren, Stakeholder koordinieren und die Vision für das Spiel schärfen – ein klares Zeichen dafür, dass zentrale Weichenstellungen noch bevorstehen.

Marathon hat nach wie vor Potenzial – aber es muss sich erst noch beweisen. Zwischen internen Problemen, rechtlichen Fragen und kreativer Neuausrichtung bleibt abzuwarten, ob Bungie mit dem Titel wirklich einen Neuanfang schafft. Derzeit sieht es immerhin danach aus, als wolle Sony daran festhalten.

Wie steht ihr zu Marathon? Hält euch das Projekt noch bei Laune – oder ist Bungies Vertrauensvorschuss bei euch aufgebraucht?