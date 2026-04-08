Marathon: Bungies Plan gegen Cheater und Toxizität

Bungie reagiert auf die wachsende Skepsis der Community bezüglich der kompetitiven Integrität von „Marathon“. Das Product Security Team kündigt eine Null-Toleranz-Strategie gegen Betrüger und toxisches Verhalten an, die bereits in ersten Zügen aktiv ist.

Das Studio weitet die Datenerfassung massiv aus, um verdächtige Muster schneller zu identifizieren. Bestätigte Cheater fliegen sofort und dauerhaft vom Server. Die Entwickler betrachten Anti-Cheat nicht als abgeschlossenes Feature oder einen einmaligen Patch, sondern als einen endlosen Kreislauf aus Überwachung, technischer Verbesserung und unmittelbarer Reaktion.

In den kommenden Wochen folgen daher weitere Updates für die Erkennungs-Algorithmen, während Teile der neuen Telemetrie-Systeme bereits im Hintergrund laufen. Der Fokus liegt hierbei auf der Absicherung der sogenannten „Runs“, dem Kern des Extraction-Gameplays.

Meldewege und direkte Feedback-Schleifen

Die internen Reporting-Tools in „Marathon“ erfahren eine Generalüberholung, um sowohl technisches Betrügen als auch zwischenmenschliche Belästigungen effektiver zu erfassen. Spieler sollen Verdachtsfälle künftig unkomplizierter im Spiel oder über Web-Interfaces einreichen können.

Ein neues Element ist die geplante Rückmeldung über das In-Game-Postfach: Wer einen Regelverstoß meldet, erhält eine Bestätigung, sobald Bungie entsprechende Sanktionen eingeleitet hat. Parallel dazu fließen Ressourcen in die automatisierte Moderation des Sprach-Chats, um Wiederholungstäter in Team- und Proximity-Kanälen zu isolieren, bevor diese das Klima nachhaltig vergiften.

Stream-Sniping wird zudem als spezifisches Problem für die Rangliste anerkannt und adressiert. Das Trust & Safety Team arbeitet gemeinsam mit den Designern an Optionen zur Namens-Anonymisierung und verbesserten Privacy-Einstellungen. Diese Funktionen sollen verhindern, dass Spieler allein aufgrund ihrer Sichtbarkeit auf Plattformen wie Twitch zur gezielten Zielscheibe für Sabotage werden. Bungie versucht hier, den Spagat zwischen öffentlicher Reichweite und fairem Wettbewerb zu finden.

Kurz: Wer einen kompetitiven Extraktions-Shooter ohne lückenlose Firewall auf den Markt wirft, liefert kein Spiel aus, sondern ein digitales Schlachthaus für die eigene Kundschaft.