Marathon: Bungies streicht Duo-Queue vorerst ersatzlos

Bungie beendet die Testphase für Zweier-Teams in „Marathon“ mit sofortiger Wirkung und zwingt die Community zurück in die Rolle der Versuchskaninchen. Während essenzielle Playlist-Optionen verschwinden, wird das Balancing durch massive Eingriffe in die aktuelle Meta zusätzlich erschüttert.

Ab sofort deaktiviert das Studio die „Outpost – Duos“-Queue. Game Director Joe Ziegler verbucht den Wegfall als Erfolg einer Datenerhebung, die für die finale Planung der zweiten Season notwendig sei. Ein direkter Ersatz fehlt jedoch.

Die Evolution durch Entzug

Erst am 14. April soll ein neuer, noch nicht definierter Testlauf starten, gefolgt von einer weiteren experimentellen Queue am 15. April. Für Spieler bedeutet dies eine Zwangspause oder den ungleichen Kampf gegen größere Squads. Die Kommunikation bleibt dabei im Ungefähren: Details zu den neuen Inhalten folgen erst, wenn die alten bereits gelöscht sind.

„Zum Abschluss des Duo-Experiments möchten wir uns bei allen bedanken, die daran teilgenommen und uns dabei geholfen haben, mehr über Duos in Marathon zu erfahren. Außerdem möchten wir schon einmal ankündigen, dass wir planen, den Warteschlangenmodus im Laufe von Saison 2 besser denn je zurückzubringen. Weitere Details dazu folgen in zukünftigen Updates.“

Flankiert wird diese Streichung von einem aggressiven Balancing-Update. Bungie nimmt populäre Taktiken ins Visier, wobei der Biotoxic Disinjector die prominenteste Schwächung erfährt. Das Ziel sei ein wohlbalanciertes Tau Ceti IV, doch der Preis dafür ist die Entwertung aktueller Loadouts.

Die Roadmap für Season 2 in „Marathon“ stellt zwar eine Nacht-Variante der „Dire Marsh“-Karte und einen neuen Runner in Aussicht, doch momentan wirkt das Projekt wie eine Baustelle unter Hochdruck. Das Studio nutzt die Live-Umgebung, um grundlegende Mechaniken zu testen, während die Spielerbasis die Fluktuation im Menü auffangen muss. Wer koordiniertes Teamspiel in festen Zweiergruppen sucht, wird auf unbestimmte Zeit vertröstet.