Marathon: Closed Technical Test angekündigt – drei Maps, neue Features und NDA-Pflicht

Bungie öffnet die Tore für den nächsten großen Meilenstein in der Entwicklung von Marathon. Zwischen dem 22. und 28. Oktober findet ein Closed Technical Test statt, exklusiv für Spieler in Nordamerika und Europa. Teilnehmen können Nutzer auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Wer mitmachen will, kann sich bis zum 16. Oktober über Bungie.net bewerben. Für PC-Spieler öffnen die Anmeldungen am 13. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit, allerdings ausschließlich über Steam.

Drei Maps, fünf Runner und überarbeitete Gefechte

Inhaltlich bietet der Test eine frühe, aber wichtige Momentaufnahme von Bungies Sci-Fi-Shooter. Geboten werden drei spielbare Maps, fünf verschiedene Runner-Shells und ein überarbeitetes Kampftempo, das laut Bungie auf Feedback aus den bisherigen Alphas reagiert. Neu hinzu kommen Proximity-Chat und eine Solo-Queue, die Einzelspieler nicht mehr gegen eingespielte Teams antreten lässt.

Darüber hinaus spricht Bungie von „tieferem Umwelt-Storytelling“, was darauf hindeutet, dass das Studio den Erzählrahmen stärker über Level-Design und Umgebungen vermitteln will – ähnlich wie es Destiny in seinen besten Momenten geschafft hat.

Wichtig: Der gesamte Test läuft unter strenger NDA. Streamen, Aufnahmen oder öffentliche Diskussionen sind ausdrücklich untersagt. Feedback kann ausschließlich über das offizielle Marathon-Discord oder über Bungies Feedback-Formulare eingereicht werden.

Technische Anforderungen und Teilnahmebedingungen

Wer auf dem PC spielt, braucht mindestens einen Intel Core i5-6600, 8 GB RAM und eine GTX 1050 Ti – also recht moderate Anforderungen, die auf ein technisch solides Grundgerüst schließen lassen. Konsolen-Spieler benötigen lediglich die entsprechende Hardware, also PS5 oder Xbox Series X/S.

Zugleich macht Bungie klar: Der Test zeigt nur einen Teil des geplanten Inhalts. Ziel ist es, die Stabilität, Matchmaking-Struktur und den Spielfluss zu prüfen, also die Grundlage für kommende öffentliche Tests.

Release unklar, Vertrauen wieder im Aufbau

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für Marathon steht weiterhin aus. Nach der Verschiebung im Sommer, die unter anderem auf Feedback-Probleme und eine Kontroverse um gestohlene Artworks zurückging, hält sich Bungie derzeit bedeckt. Laut Studio will man „im Herbst“ mehr zur Roadmap verraten, vermutlich nach Abschluss des Techniktests.

Für Bungie ist dieser Test mehr als nur Routine: Es geht um Vertrauen. Marathon hat nach holprigen Monaten eine zweite Chance verdient, und Bungie scheint entschlossen, die Kritik diesmal ernst zu nehmen.

Der kommende Techniktest zeigt, dass Bungie Marathon nicht einfach durchdrücken will, sondern sich Zeit nimmt, die Grundlagen sauber zu entwickeln. Drei Maps und fünf Runner klingen überschaubar, sind aber genau richtig, um Gameplay und Balance realistisch zu prüfen.

Ob Bungie die Vision eines kompetitiven Extraktions-Shooters im Sci-Fi-Setting wirklich umsetzen kann, wird sich erst zeigen. Doch dieser Test ist ein wichtiger Reality-Check, für Entwickler wie für die Fans.