Marathon: Cryo Archive startet am 20. März – Nur für Elite-Runner

Bungie öffnet am 20. März das Cryo Archive in „Marathon“. Wer den Trailer mit Ben Starr für bare Münze nimmt, hat das Kleingedruckte nicht gelesen: Zutritt nur für die Elite, und das auch nur am Wochenende.

Das Cryo Archive fungiert ab sofort als die ultimative Belastungsprobe für das Ende der Nahrungskette. Einzelschicksale sind in dieser Zone nicht vorgesehen; die Map ist strikt auf Teams ausgelegt. Wer den Einstieg wagen will, muss erst die Hausaufgaben erledigen, wobei Level 25 als Grundvoraussetzung gilt.

Zusätzlich verlangt das System den Abschluss sämtlicher Liaison-Verträge aller Fraktionen. Das ist kein sanfter Einstieg, sondern eine harte Selektion. Wer nicht bereits Dutzende Stunden in Tau Ceti IV versenkt hat, bleibt draußen.

Die ökonomische Hürde ist ebenso präzise kalkuliert. Jedes Teammitglied muss ein Loadout im Wert von mindestens 5.000 Credits aufbieten. Bungie reicht zwar einmalig ein „Cryo Archive Sponsored Kit“ mit blauer Ausrüstung über den Tresen, doch das ist nichts weiter als ein Beruhigungspflaster für Neugierige. Wer dieses Kit verliert, muss den nächsten Versuch aus der eigenen Tasche finanzieren. Das Risiko ist integraler Bestandteil des Designs.

Mechanische Daumenschrauben im PvEvP

Die Map selbst kombiniert Raid-artige Rätsel mit der bekannten Extraktions-Paranoia. Während des Einsatzes bauen Spieler eine „Security Clearance“ auf. Ohne diesen Fortschritt bleiben Türen verschlossen und der rettende Extraktions-Point bleibt unerreichbar. In den Eingeweiden des Archivs warten schließlich sieben Vaults auf Plünderung. Der Inhalt ist wertvoll, doch der Zugang erfordert spezifische Schlüssel.

Diese Schlüssel fallen nicht einfach vom Himmel. Sie müssen unter der Woche in den Standard-Zonen von Tau Ceti IV gefarmt werden. Höhere Risiken erhöhen die Drop-Chance. Damit etabliert Bungie einen starren Arbeitsrhythmus: Wochentags wird geschuftet, um am Wochenende überhaupt die Chance auf den High-Tier-Loot im Archiv zu haben. Das Cryo Archive ist nämlich ausschließlich an Samstagen und Sonntagen zugänglich. Wer unter der Woche spielen will, muss sich mit Vorbereitungen begnügen.

Sieben Aufträge gegen den Zufall

Für die nötige Struktur im Chaos sorgen die neuen Kryo-Archiv-Aufträge. Über CyberAcme wird wöchentlich ein Pool von sieben Aufgaben generiert. Das Team legt vor dem Drop fest, welches Ziel verfolgt wird, um die knappe Zeit im Archiv nicht mit Kompetenzgerangel zu verschwenden. Ein erledigter Auftrag verschwindet für den Rest des Wochenendes vom Schirm. Erst bei der nächsten Öffnung des Archivs wird die Liste wieder vollständig aufgefüllt.

Die Belohnungen folgen dem üblichen Beute-Schema: Hochseltene Schlüssel, Materialien oder Ausrüstungsteile landen per Zufallsprinzip im Inventar. Wer auf langfristige optische Anerkennung hofft, muss den Kodex-Fortschritt füttern. Hier warten exklusive Skins für alle sechs Runner-Hüllen. Im Gegensatz zum wöchentlichen Auftrags-Reset bleibt dieser Fortschritt dauerhaft bestehen. Ein schwacher Trost für den permanenten Zeitdruck.

Bungie verkauft uns hier keinen neuen Spielplatz, sondern eine digitale Stechuhr für den End-Game-Grind.