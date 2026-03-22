Marathon: Cryo-Archive – Überleben im Schrott-Labyrinth trifft auf pure Begeisterung

Das Cryo-Archiv in „Marathon“ ist kein bloßes Level-Update. Es ist eine Machtdemonstration. Wer am 20. März die Schleusen der UESC Marathon auf der PS5 durchschritten hat, weiß: Bungie hat das Spielgefühl auf ein Niveau gehoben, das man in diesem Genre selten findet. Mein erster Run bestätigt, dass Bungie alles auf den Tisch legt.

Das Schiff ist ein mechanisches Biest, das atmet, knarzt und jeden Runner mit einer Mischung aus Ehrfurcht und nackter Panik erfüllt. Bungie zementiert „Marathon“ damit als Langzeitprojekt und lässt die anfängliche Skepsis vollständig vergessen.

Performance trifft Präzision

Vergiss das PC-Gebastel an den Grafikreglern. Auf der Base-PS5 läuft das Cryo-Archiv so, wie es soll: flüssig, wuchtig und technisch sauber. Bungie nutzt die Hardware-Power, um die enorme Sichtweite in den Hallen ohne Framerate-Einbrüche darzustellen. Statt technischer Kompromisse gibt es hier die volle Dröhnung Immersion.

Die Architektur des Archivs bleibt ein sadistisches Labyrinth. Enge Gänge, die klaustrophobisch wirken, münden plötzlich in gigantische Hallen. Diese offenen Räume sind Todesfallen, in denen man gleichzeitig von Sniper-Bots und gegnerischen Crews unter Beschuss genommen wird. Auf der Konsole wird dieses Chaos durch das haptische Feedback der Trigger fast körperlich spürbar. Jeder Treffer, jeder Schritt auf dem gefrorenen Metallboden der Marathon wird direkt in die Hände übertragen. Es ist kein Kampf gegen die Technik, sondern ein reiner Kampf ums Überleben.

Sicherheitsfreigaben als Lebensversicherung

Ohne Sicherheitsfreigabe ist man auf der Marathon jedoch nur ein Tourist ohne Ticket. Das System ist simpel, aber gnadenlos. Man interagiert mit Terminals, sammelt Tags von gefallenen Sicherheitskräften oder findet sie verstreut auf dem Boden. Mit jedem Level steigt die Freigabe – von Stufe 1 bis zu den lukrativen Stufe-4-Bereichen.

Diese Freigabe ist das Rückgrat jedes Runs. Sie entscheidet darüber, ob man eine Abkürzung durch eine versiegelte Tür nehmen kann oder ob man vor einem verschlossenen Exfil-Punkt verhungert. Es entsteht eine interessante Dynamik: Bleibt man länger im Gefecht, um die Freigabe zu maximieren, oder flieht man mit dem, was man hat? Die Gier ist hier der größte Feind, denn die Wege zu den Terminals sind oft durch Laserfallen und aggressive KIs gepflastert, die teleportieren können und keine Fehler verzeihen.

Das Chaos der Third-Parties

Wer glaubt, ein Gefecht im Cryo-Archiv sei nach dem Ausschalten einer Crew vorbei, irrt gewaltig. Die Soundkulisse zieht Jäger an wie das Licht die Motten. Oft eskalieren einfache Scharmützel zu chaotischen Drei- oder Vier-Wege-Kämpfen. Bubble-Shields werden im Sekundentakt hochgezogen, nur um unter massivem Granatbeschuss wieder zu kollabieren.

Besonders perfide zeigt sich der Granaten-Spam. In den engen Korridoren des Archivs verwandeln EMPs und Flash-Granaten den Bildschirm in ein weißes Rauschen. Wer hier die Orientierung verliert, ist erledigt. Es gewinnt nicht zwangsläufig das Team mit dem besseren Aim, sondern das, welches die Umgebung besser nutzt und im richtigen Moment den Rückzug antritt, um die anderen Teams einander aufreiben zu lassen. Die PS5-Trigger geben dabei haptisches Feedback über jeden Treffer, was den Stressfaktor nur noch weiter erhöht.

Schlüsselgewalt und Kammer-Loot

Die sieben Kammern des Archivs sind der eigentliche Antrieb der Runner. Der Weg hinein führt über Kammerschlüssel, die man entweder mühsam von der Planetenoberfläche mitbringen oder den hiesigen Wardens abnehmen muss. Diese Boss-Gegner sind keine bloßen Kugelschwämme, sie agieren taktisch und droppen oft die entscheidenden Zugangsberechtigungen für die Pumpstationen oder Tresore.

Der Loot in diesen Kammern rechtfertigt das Risiko. Von einzigartigen Gold-Waffen bis zu seltenen Materialien findet sich hier alles, was das Runner-Herz begehrt. Doch das Betreten einer Kammer ist ein Alarmsignal für die gesamte Karte. Sobald die Batterien in die Vorrichtungen geschoben werden und der Prozess startet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit – und gegen alle anderen Crews, die genau wissen, dass dort gerade der Jackpot geknackt wird.

Exfiltration unter extremem Stress

Das Verlassen der Marathon ist ebenfalls kein Spaziergang zum nächsten Helikopter. Exfil-Punkte müssen oft erst über Scanner-Terminals lokalisiert werden. Diese Scanner verraten die Position des nächsten verfügbaren Ausgangs, doch der Weg dorthin ist meist lang und führt über gefährliche vertikale Passagen wie endlose Leitern und Treppenhäuser.

Die Zeitvorgaben sind knapp bemessen. Wer drei Minuten vor Schluss noch am anderen Ende des Schiffs in einen Loot-Rausch verfällt, wird es nicht rechtzeitig schaffen. Die Orientierungslosigkeit ist dabei der größte Faktor. In der Hitze des Gefechts wirken alle Gänge identisch. Wer keinen Guide im Team hat, der die Karte liest, während die anderen das Feuer erwidern, ist verloren. Es ist ein Spiel mit dem Feuer – und auf der Marathon ist es verdammt kalt.

Bungie liefert mit dem Cryo-Archiv eine gnadenlose Zone, die Hardware und Nerven gleichermaßen prüft. Auf der PS5 wird die UESC Marathon durch haptisches Feedback und saubere Performance zur physischen Belastungsprobe. Das Projekt zementiert seinen Langzeit-Anspruch und lässt die anfängliche Skepsis endgültig im Vakuum verpuffen. Das Cryo-Archiv ist der Befreiungsschlag, den dieses Spiel brauchte. Sobald Bungie jetzt noch das UI-Chaos bändigt, ist die 8/10 für das Gesamtprojekt in meinem Review nicht nur gerechtfertigt, sondern verdammt hart erarbeitet.