Latest

Marathon: Das Rätsel um die Cryo Archives und das ARG-Endgame-Puzzle

Bungie startet Marathon-ARG für die neue Karte Cryo Archives. Alle Fakten zu Release, Endgame-Loot und der Community-Schnitzeljagd im Überblick.

Niklas Bender
Niklas Author
ByNiklas Bender
Niklas Bender ist Editor-in-Chief bei PlayFront.de und Spezialist für kritische Spieleanalysen und Meinungsformate. Seit 2023 prägt er die redaktionelle Kante des Magazins mit pointierten Kommentaren und...
Follow:
Keine Kommentare
Marathon Launch

Bungie reaktiviert in „Marathon“ die alte Destiny-Taktik und versteckt die neue Karte „Cryo Archives“ hinter einer Alternate Reality Game-Schnitzeljagd (ARG). Während die Spielerbasis auf den Start des Endgames Ende März wartet, liefert das Studio keine Daten, sondern Rätsel.

Man füttert die Community Stück für Stück mit Standbildern aus Überwachungskameras, um die Zeit bis zum echten Content-Drop zu überbrücken.

PR-Nebel um die Logistik-Zone

Die eigens eingerichtete Website simuliert ein Frachtterminal des Marathon-Schiffes. Neun Kameraperspektiven sind mittlerweile aktiv und zeigen das Innenleben der Cryo Archives. Zu sehen sind sterile Korridore, weitläufige Lagerhallen und industrielle Forschungsanlagen. Der Zugang zu diesen Informationen war kein Geschenk: Spieler mussten unter Zeitdruck Terminals auf der Karte „Perimeter“ aktivieren, um den ersten Datenstrom freizuschalten. Die Community funktioniert somit als kostenloser Marketing-Multiplikator.

Die Karte Cryo Archives fungiert als dedizierte Endgame-Umgebung. Kern-Feature der Zone ist die hohe Dichte an High-End-Loot und exklusiven Waffen-Blueprints, die für das Fortschreiten im späten Spielverlauf essenziell sind. Bungie verknüpft den Zugang zu diesen Informationen eng mit der erfolgreichen Lösung weiterer ARG-Etappen. Wer spielen will, muss erst entschlüsseln.

Neun Kamerawinkel auf die Cryo Archives – mehr liefert Bungie derzeit nicht für das Endgame
Neun Kamerawinkel auf die Cryo Archives – mehr liefert Bungie derzeit nicht für das Endgame

Konditionierung statt Kommunikation

Das Studio nutzt die Nostalgie für komplexe Rätsel wie die Niobe Labs aus Destiny 2, um von der dünnen Faktenlage zum eigentlichen Patch-Tag abzulenken. Statt technischer Spezifikationen oder detaillierter Patch-Notes gibt es atmosphärisches Rauschen in Form von simulierten Kamera-Feeds.

Das könnte dich auch interessieren

Marathon Metacritic Scores
Marathon: Der Metacritic-Mob gegen die spielerische Realität
Marathon Review
TEST: Marathon – Bungies mechanisches Genie erstickt im Design-Chaos
Marathon Leak
Marathon: Bungie reagiert auf Lux-Shitstorm & Monetarisierungs-Kritik

Das Endgame rückt näher, doch die Informationspolitik bleibt kryptisch. Man verkauft den Spielern die Vorbereitung auf den Ernstfall als spielerisches Element, während die Serverkapazitäten für den Ansturm Ende März im Hintergrund noch optimiert werden. Früher nannte man das eine Pressemitteilung, heute ist es eine Schnitzeljagd für Unbezahlte.

Ich werde mir das Endgame Ende März genau ansehen, um zu prüfen, ob hinter dem PR-Rätsel auch spielerische Substanz steckt.

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1200x628 DE
TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1080 DE

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x