Marathon – Das Unausweichliche ist für Bungie eingetroffen

Wenn ein Release-Termin fällt, sorgt das selten für Jubel. Doch manchmal ist es schlicht der richtige Schritt – so wie jetzt bei Marathon, dem nächsten großen Shooter-Projekt von Bungie. Der ursprünglich geplante Veröffentlichungstermin am 23. September ist Geschichte. Ein neues Datum? Kommt erst im Herbst.

Was nach einem klassischen Rückzieher klingt, ist bei genauerem Hinsehen eine bewusste Kurskorrektur. Bungie reagiert auf Feedback aus der Community – und zwar deutlich. Eine nicht ganz unwesentliche Rolle dürften auch die kürzlichen Turbulenzen rund um den Shooter gespielt haben, auch wenn diese heute keine Erwähnung fanden.

Die Alpha hat den Ton gesetzt

Wie Bungie in einem offiziellen Statement erklärt, war der jüngste Alpha-Test ein Weckruf. Das frühe Feedback aus Social Media und Discord habe klar gemacht: Marathon braucht mehr Feinschliff, um das zu werden, was Fans erwarten. In der aktuellen Phase geht es dem Team weniger um Geschwindigkeit, sondern um Substanz. Und um das, was Bungie einmal groß gemacht hat – überzeugende Shooter-Mechaniken mit Tiefe.

Konkret will man an zentralen Gameplay-Bausteinen arbeiten: Survival-Elemente sollen markanter werden, KI-Gegner herausfordernder, Runs lohnender. Auch das Loot-System wird überarbeitet, und die Kämpfe sollen strategischer ausfallen – ein Punkt, der bei Destiny-Veteranen sicher gut ankommt.

Mehr Atmosphäre, mehr Story, mehr Interaktion

Doch es geht nicht nur um das Gameplay. Auch auf atmosphärischer Ebene legt Bungie nach. Die Optik soll an Schärfe gewinnen, das Storytelling dichter und dunkler werden – eine klare Referenz an die ursprüngliche Marathon-Trilogie aus den 90ern. Zudem plant das Studio mehr soziale Features: Proximity-Chat und bessere Duo-Match-Erlebnisse sind fest eingeplant.

Kurzum: Marathon bleibt ein ambitioniertes Projekt, aber eines, das aktuell nicht fertig ist. Die Entscheidung zur Verschiebung wirkt daher nachvollziehbar – auch wenn sie für Ungeduldige schwer zu schlucken ist.

Ein neuer Release-Termin soll im Herbst folgen. Bis dahin läuft die Entwicklung mit weiteren, geschlossenen Tests weiter – voraussichtlich unter Einbeziehung der bisherigen Alpha-Teilnehmer.

Wie seht ihr die Verschiebung von Marathon? Notwendig oder enttäuschend? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.