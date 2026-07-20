Marathon: Deep Dive in den neuen PvE-Modus „Vault Breaker“

Bungie rollt morgen den ersten echten Belastungstest für die PvE-Infrastruktur von Marathon aus. Vom 21. Juli bis zum 4. August läuft das experimentelle Event „Vault Breaker“.

Schauplatz ist das Cryo-Archiv der UESC Marathon, das Spieler komplett ohne feindlichen Spielerkontakt infiltrieren. Der Modus dient als direkter Vorbote für die permanente PvE-Integration in Season 3.

Allein oder im Trupp gegen die UESC

Der Modus streicht das PvP-Element komplett. Spieler starten wahlweise solo, als Duo oder im eingespielten Dreier-Team. Das Ziel ist die systematische Plünderung der tief verschlossenen Datentresore innerhalb des Cryo-Archivs.

Die Bedrohung kommt ausschließlich von der KI. Bungie hetzt Spielern reguläre UESC-Truppen, schwere Sicherheitskräfte und Bosse auf den Hals. Neben den Standard-Horden wartet am Ende der Runden eine neue Herausforderung: der Compiler. Diese Entität kontrolliert die Abwehrmechanismen des Decks und verlangt koordinierte Taktiken im Team.

Roguelite-Progression im Detail

Der Einstieg in Vault Breaker erfolgt über ein kostenloses, aber extrem schwaches Basis-Kit („Sponsored Kit“). Dieses bietet zu Beginn lediglich eine Standardwaffe und minimale Heilmittel. Gefundene Waffen und Rüstungen verbleiben fest im aktuellen Run und können nicht dauerhaft in das Hauptspiel transferiert werden.

Die dauerhafte Progression läuft über die Event-Währung „Vault Data“. Diese wird für das Lösen von Tresoren und das Ausschalten von Kommandanten vergeben.

Tier 1 Data: Gibt es in Standard-Tresoren und nach dem Abschuss eines UESC-Commanders. Diese Währung bleibt auch bei gescheiterter Extraktion erhalten.

Gibt es in Standard-Tresoren und nach dem Abschuss eines UESC-Commanders. Diese Währung bleibt auch bei gescheiterter Extraktion erhalten. Tier 2 Data: Erfordert das fehlerfreie Lösen aufeinanderfolgender Tresore im selben Run und eine erfolgreiche Extraktion. Solo-Spieler stoßen hier an eine harte Skill-Grenze.

Die gesammelten Daten fließen direkt in den permanenten Ausbau des Sponsored Kits – für mehr Schaden, bessere Schilde oder zusätzliche Implantat-Slots in Folge-Runs. Alternativ wird die Währung im Event-Shop gegen kosmetische Embleme, Waffen-Styles und Ausrüstung eingetauscht, die außerhalb des Events im regulären PvPvE-Modus genutzt werden kann.

Ein reiner PvE-Modus zieht Spieler an, die dem permanenten Stress der kontestierten Zonen entgehen wollen. Das Roguelite-System klingt auf dem Papier motivierend, steht und fällt aber mit der Qualität der KI-Gegner. Wenn der Compiler und die UESC-Horden nur als stupide Kugelschwämme agieren, verfliegt der Reiz schnell.

Bungie muss jetzt zeigen, dass sie packendes PvE ohne die Unberechenbarkeit menschlicher Gegner designen können. Zwei Wochen Testzeit werden zeigen, ob das Fundament für Season 3 steht.