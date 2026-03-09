Marathon: Der Metacritic-Mob gegen die spielerische Realität

Bungies Launch von „Marathon“ offenbart eine hässliche Fratze der Gaming-Kultur. Während verifizierte Käufer auf Steam das Spiel mit 90 % Zustimmung feiern, inszeniert sich auf Metacritic ein regelrechter Mob. Ein User-Score von aktuell 5,1 ist hier kein Urteil über Gameplay-Loops oder UI-Design, sondern das Ergebnis einer Zweitverwertung von altem Groll, der längst keine sachliche Basis mehr hat.

Was wir derzeit auf Metacritic sehen, ist kein Review-Prozess, sondern eine Abrechnung mit Phantomen. Dass Nutzer dort „uninteressantes Gameplay“ oder „komplizierte UIs“ vorschieben, während die tatsächlichen Spieler auf Steam, die das Produkt besitzen und Zeit investiert haben, das Gegenteil attestieren, entlarvt die Plattform als zunehmend unglaubwürdig. Nicht der erste Fall, bei dem massives Review-Bombing am Ruf kratzt.

Kritik als performative Wut

Der Fokus auf den längst beigelegten Plagiatsfall oder die Schließung von Bluepoint Games zeigt das eigentliche Kalkül der Hater. Es geht nicht um das Spiel im Wohnzimmer, sondern um die maximale Beschädigung der Marke Bungie oder Sonys Geschäftsentscheidungen. Metacritic fungiert hier nur noch als Ventil für eine Spoiler-Kultur, die das Produkt bereits vor dem ersten Match abgehakt hat.

Ein User nutzt die Review-Spalte etwa weniger für eine Gameplay-Analyse, sondern lieber für eine exzessive Geschichtsstunde in Sachen Sony-Frust: ‚Sony schlägt mit einem weiteren Meisterwerk der Geldmacherei zurück. […] Glückwunsch Sony, die ultimative Trilogie des Scheiterns ist mit Concord 3 komplett!‘ Man muss diese Gabe der prophetischen Vorverurteilung fast bewundern – wer braucht schon Spielstunden, wenn er noch eine alte Rechnung offen hat?

Auf Steam & Co. hingegen sehen wir die nackte Wahrheit derer, die die Hardware-Barriere überwunden und den Kauf getätigt haben. 90 % positive Resonanz auf Steam und 4.68 im PlayStation Store bei einem Bungie-Titel sind – trotz der im Vergleich zu Destiny geringeren Reichweite – ein massives Qualitätszeichen. Die Spieler feiern genau das, was die Metacritic-Nutzer blind abstrafen. Es ist ein Sieg der spielerischen Substanz über die lautstarke Empörung derer, die „Marathon“ vermutlich nie über das Hauptmenü hinaus gesehen haben.

Dass Sony und Bungie die Kritiker-Reviews bis Ende März zurückhalten, wirkt vor diesem Hintergrund fast wie eine Schutzmaßnahme gegen den Lärm der Uninformierten, wenngleich dies für mich eine billige Ausrede ist. Das Spiel ist da und hat Kritiken verdient, aber bitte fair.

Die Konsequenz für unser Hobby

Die Schere zwischen 5,1 und 90 % zeigt, dass wir uns auf aggregierte Scores ohne Kaufverifizierung nicht mehr verlassen können. Für den informierten Gamer bedeutet das: Der User-Score auf Metacritic ist als Entscheidungshilfe klinisch tot. Er ist zu einem Schauplatz für ideologische Kämpfe verkommen, bei denen das eigentliche Spiel nur noch Statist ist.

Wer „Marathon“ aufgrund dieser „Kritik“ meidet, bestraft sich am Ende nur selbst, indem er eine der stärksten Shooter-Erfahrungen des Jahres ignoriert, nur weil ein digitaler Mob alte Rechnungen begleichen will. Warum dieser Mob in vielen Punkten komplett danebenliegt, verrate ich in meinem aktuellen Review.

„Marathon“ ist das Opfer einer modernen Kultur geworden, die Fakten durch Gefühl ersetzt. Wer wissen will, wie gut das Spiel wirklich ist, muss die 5,1 ignorieren und dorthin schauen, wo echtes Geld und echte Spielzeit geflossen sind: zu den 90 % auf Steam oder in den PlayStation Store. Dein Geldbeutel ist bei den Steam-Reviews besser beraten als bei der ungeprüften Wut auf Metacritic.