Marathon – Der neue Rook-Trailer zeigt brutale PvPvE-Realität

Der neue Rook Cinematic Trailer zu Marathon setzt klar auf Stimmung statt auf Tutorial-Charakter. Keine erklärenden System-Overlays, sondern harte Bilder aus Tau Ceti IV. Runners mit Technik-Implantaten, schnelle Gefechte in verfallenen Koloniegängen und ein klares Gefühl: Jeder Raid kann eskalieren.

Der Trailer zeigt, wie dominant das PvPvE-System gedacht ist. Gegner tauchen plötzlich auf, Allianzen entstehen über Proximity-Chat, brechen aber genauso schnell wieder. Diese Dynamik wirkt stark inszeniert, weil sie permanent Unsicherheit erzeugt – und genau das soll im Server Slam getestet werden.

Optisch sauber, stilistisch nah an Bungies DNA, aber mit eigener Identität. Was der Trailer bewusst ausspart: Wie hart der Loot-Loop wirklich greift und ob sich der Fortschritt langfristig trägt. Das wird erst der Testlauf vom 26. Februar bis 2. März 2026 zeigen.