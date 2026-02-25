Latest

Marathon – Der neue Rook-Trailer zeigt brutale PvPvE-Realität

Der Rook Cinematic Trailer zu Marathon zeigt knallharte PvPvE-Action auf Tau Ceti IV. Server Slam läuft vom 26.2. bis 2.3.2026 auf PS5 mit Crossplay.

Lukas Neumann
Lukas Neumann
ByLukas Neumann
Als leidenschaftlicher Gamer und Analyst begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung komplexer Branchenthemen und dem Testen...
Der neue Rook Cinematic Trailer zu Marathon setzt klar auf Stimmung statt auf Tutorial-Charakter. Keine erklärenden System-Overlays, sondern harte Bilder aus Tau Ceti IV. Runners mit Technik-Implantaten, schnelle Gefechte in verfallenen Koloniegängen und ein klares Gefühl: Jeder Raid kann eskalieren.

Der Trailer zeigt, wie dominant das PvPvE-System gedacht ist. Gegner tauchen plötzlich auf, Allianzen entstehen über Proximity-Chat, brechen aber genauso schnell wieder. Diese Dynamik wirkt stark inszeniert, weil sie permanent Unsicherheit erzeugt – und genau das soll im Server Slam getestet werden.

Optisch sauber, stilistisch nah an Bungies DNA, aber mit eigener Identität. Was der Trailer bewusst ausspart: Wie hart der Loot-Loop wirklich greift und ob sich der Fortschritt langfristig trägt. Das wird erst der Testlauf vom 26. Februar bis 2. März 2026 zeigen.

