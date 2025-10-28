Marathon – Der Überraschungshit von Sony und Bungie? Neue Leaks deuten auf Wende hin

Latest

Neue Leaks aus dem geschlossenen Marathon-Test zeigen: Bungie hat offenbar dazugelernt. Spieler loben Fortschritte und das düstere Solo-Erlebnis.

Niklas Bender
ByNiklas Bender
Niklas ist seit 2022 als Freelancer und Editor-in-Chief bei PlayFront.de aktiv. Er liebt die PS5, schreibt pointiert, bissig und mit klarer Meinung – egal ob zu...
marathon keyart

Nach Monaten der Funkstille und einem angeschlagenen Ruf scheint Marathon langsam wieder in Form zu kommen. Im aktuellen geschlossenen Test, der unter NDA läuft, sind erste Eindrücke durchgesickert, und die klingen überraschend positiv. Trotz strenger Geheimhaltung haben sich Clips, Screenshots und vor allem Spielberichte auf Reddit verbreitet, bevor Bungie sie löschen ließ.

Spieler, die offenbar 20 Stunden oder mehr im Test verbracht haben, loben vor allem die überarbeiteten Fraktionen, neue Queststrukturen und das überarbeitete Gunplay. Ein Tester schrieb, er habe „keine Erwartungen gehabt, aber das Spiel seit Beginn des Playtests kaum aus der Hand gelegt“. Besonders die Solo-Momente sollen eine fast schon horrormäßige Atmosphäre erzeugen, ein unerwarteter Tonfall für einen Extraction Shooter.

Kritik bleibt, aber der Trend zeigt nach oben

Natürlich ist nicht alles Gold: Kritik gibt’s für das umständliche System, Waffenaufsätze mit Ingame-Währung entfernen zu müssen, begrenzten Stauraum und teils schwachen Sound. Auch das Thema „Bullet Magnetism“ sorgt weiter für Diskussionen. Trotzdem dominiert der Tenor: Marathon macht Fortschritte.

Viele vergleichen den neuen Build direkt mit der vorherigen Alpha-Version, und sprechen von einer „klaren Verbesserung“. Selbst Skeptiker, die Bungie nach dem verpatzten Start kaum noch Chancen gaben, scheinen überrascht. Einer der Leaker formuliert es so: „Es ist noch lange nicht perfekt, aber endlich wieder auf Kurs.

Ob Bungie den Image-Schaden der letzten Monate komplett ausbügeln kann, bleibt offen. Doch wenn sich die Eindrücke aus dem aktuellen Test bestätigen, könnte Marathon tatsächlich zu dem Spiel werden, das man dem Studio nach Destiny zugetraut hat – technisch sauber, mit klarer Identität und spielerischem Fokus.

Für Bungie und Sony wäre das mehr als nur ein Erfolg: Es wäre ein dringend benötigtes Comeback. Der Closed-Technical-Test endet nach der jüngsten Verlängerung am 30. Oktober um 19 Uhr.

pray
12 Stunden zuvor

Da kommt keine Wende und das kann man auch nicht positiv verkaufen….da hat einfach niemand bock drauf….zurecht

3
Antworten
Crydog
14 Stunden zuvor

Sollen sie lieber killzone machen anstatt so ein Konfetti shooter

3
Antworten
