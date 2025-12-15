Marathon erscheint im März 2026 – Bungies Extraction-Shooter setzt auf Premium-Modell

Bungie bringt Marathon im März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Der team-basierte Extraction-Shooter kostet zum Start 39,99 EUR, und positioniert sich damit bewusst unter klassischen Vollpreistiteln, aber im Premiumsegment vergleichbarer Spiele.

Marathon: Release, Preis und Plattformen

Mit der Ankündigung legt Bungie die wichtigsten Eckdaten früh offen: Marathon erscheint zeitgleich auf PS5, Xbox Series X|S und Steam. Der Preis von 39,99 EUR signalisiert, dass Bungie den Einstieg niedrig halten will, ein kalkulierter Schritt in einem Genre, das zwischen Free-to-Play und Premium-Angeboten zerrieben wird.

Begleitet wurde die Ankündigung von einer 23-minütigen Dokumentation, die zeigt, wie sich das Projekt seit der Alpha weiterentwickelt hat. Darin betont der Entwickler, dass Marathon kein nostalgischer Rückgriff, sondern ein eigenständiger Neustart im bekannten Universum ist.

Gameplay-Fokus und neue Systeme

Seit der Alpha hat Bungie mehrere zentrale Funktionen ergänzt. Proximity-Chat und Solo-Queue sollen das Spiel zugänglicher machen, ohne den Team-Fokus aufzugeben. Neu ist außerdem „Rook“, eine Runner-Hülle, mit der Spieler laufenden Matches beitreten und gezielt Beute sichern können, ein Feature, das das starre Matchdenken klassischer Extraction-Shooter aufweicht. Basierend auf letzten Tests wurden die Fortschritte äußerst positiv bewertet.

Inhaltlich setzt Marathon auf vier Karten. Drei davon – Perimeter, Dire Marsh und Outpost – bilden die offenen Oberflächenzonen. Die Cryo Archive auf der UESC Marathon dienen als Endgame-Gebiet und starten direkt in Season 1. Hier zeigt sich Bungies Absicht, PvE- und PvP-Elemente enger zu verzahnen.

Welt, Loot und Progression

Bungie legt sichtbar Wert auf Atmosphäre. Gefallene Runner bleiben als verfallende Körper zurück, Umgebungen erzählen Geschichten, Audio soll Orientierung und Spannung zugleich liefern. Spieler übernehmen die Rolle eines Runners und transferieren ihr Bewusstsein in unterschiedliche Shells, die jeweils eigene Fähigkeiten und Spielstile erlauben.

Beim Loot setzt Marathon auf Anpassung statt Masse. Waffen lassen sich modifizieren, teilweise bis hin zu drastischen Umbauten. Ergänzt wird das System durch Fraktionen wie MIDA, die konkrete Aufträge vergeben, eigene Fortschrittsbäume besitzen und saisonale Belohnungen freischalten. Der Codex bündelt Fortschritt, Lore und kosmetische Extras.

Für Bungie ist Marathon mehr als ein weiterer Shooter. Nach Jahren mit Destiny markiert das Projekt einen Richtungswechsel: geringerer Einstiegspreis, saisonale Gratis-Updates und ein klar definierter Genre-Fokus. Für Spieler bedeutet das planbare Inhalte ohne Abo-Zwang, für die Branche ein weiterer Test, ob das 40-Euro-Modell zwischen Free-to-Play und Vollpreis bestehen kann.

Weitere Details zur Roadmap will Bungie näher zum Launch bekannt geben. Klar ist schon jetzt: Marathon soll nicht leise starten, sondern langfristig wachsen.