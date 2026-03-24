Marathon: Erste Verkaufszahlen bei 1,2 Millionen Einheiten geschätzt

Bungies Extraction-Shooter „Marathon“ steht drei Wochen nach dem Release bei geschätzten 1,2 Millionen verkauften Einheiten. Die Transformation vom einstigen Halo-Pionier zum Nischen-Anbieter für Hardcore-Fans scheint abgeschlossen.

Rund 800.000 Kopien wanderten demnach über die virtuellen Ladentheken von Steam, während die Konsolen-Zahlen deutlich abfallen. Auf der PlayStation 5 wurden lediglich 217.000 Einheiten abgesetzt. Die Xbox-Version stagniert bei 133.000 Verkäufen. Das Ungleichgewicht ist massiv. Bungie verliert den Rückhalt im Wohnzimmer, während er Fokus auf PC-Spieler die Umsätze rettet und Fragen zur Plattform-Strategie von Sony aufwirft. Ein First-Party-Studio, das auf der eigenen Konsole nur Bruchteile der PC-Menge absetzt, wirkt wie ein Fremdkörper im Portfolio.

Die Destiny-Blase als Lebensversicherung

Die Spielerbasis rekrutiert sich fast ausschließlich aus dem bestehenden Ökosystem des Studios. Laut Alinea Analytics haben 78,2 % der Steam-Nutzer zuvor „Destiny 2“ gespielt. Auf der Xbox liegt dieser Wert sogar bei 82,7 %. „Marathon“ zieht keine neuen Massen an, sondern schichtet lediglich die vorhandene Fanbase um. Die Akquise neuer Zielgruppen findet faktisch nicht statt. Wer bisher nichts mit Bungies Gameplay-Loop anfangen konnte, lässt auch Tau Ceti IV links liegen. Das Studio füttert die eigene Blase, statt den Markt zu erweitern.

Trotz der im Vergleich zu früheren Bungie-Blockbustern niedrigen Verkaufszahlen zeigen die Daily Active Users (DAUs) eine hohe Bindung. Mit durchschnittlich 300.000 bis 480.000 täglichen Spielern über alle Plattformen hinweg stabilisiert sich das Projekt auf einem moderaten Niveau.

Die Kernspielerschaft zeigt sich damit loyal, der Rest schaut gar nicht erst hin. Das Spiel lebt von der Substanz, nicht vom Wachstum. Rund 90.000 gleichzeitige Nutzer auf Steam am Launch-Wochenende sind solide, aber kein Erdbeben für ein Studio dieser Größenordnung.

Bungie hat keinen neuen Genre-König erschaffen, sondern lediglich ein teures Refugium für die eigenen Stammkunden gebaut. Ohne die Destiny-Veteranen wäre das Projekt wohl schon zum Start über die eigenen Ambitionen gestolpert.

Verloren ist dennoch nichts, denn mit dem Endgame „Cryo Archive” beweist „Marathon”, dass Bungie nach wie vor in der Lage ist, Spieler zu begeistern. Meine Eindrücke dazu gibt es hier.