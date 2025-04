Marathon: Erster Gameplay-Livestream ab 19 Uhr

Bungie ist zurück – und das nicht leise. Mit Marathon wagt sich das Studio hinter Halo und Destiny an einen neuen Sci-Fi-PvP-Extraction-Shooter. Spieler übernehmen die Rolle kybernetischer Runner auf dem verlassenen Planeten Tau Ceti IV. In Dreierteams kämpfen sie um Loot, Überleben – und die Reise zum mysteriösen Marathon-Schiff am Himmel.

Der Clou: Wer überlebt, nimmt alles mit. Wer stirbt, verliert alles. Marathon verspricht Spannung, Taktik und eine Prise Wahnsinn in jedem Run.

Am heutigen Samstag lüftet Bungie um 19 Uhr MESZ erstmals den Vorhang – im offiziellen Livestream auf Twitch werden Gameplay-Szenen gezeigt, auf die Fans seit Monaten warten.

Sci-Fi, Spannung, Schießerei – wird Marathon der nächste große Hit? Reinschauen lohnt sich. Alle Infos gibt es im Anschluss bei uns.