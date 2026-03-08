Marathon: Bungie reagiert auf Lux-Shitstorm & Monetarisierungs-Kritik

Bungie reagiert mit einem ersten Update für Marathon unmittelbar auf den massiven Widerstand der Community bezüglich der In-Game-Währung „Lux“ und kündigt für die kommende Woche weitere Patches an, die die Einstiegshürden des Shooters senken.

Die Anpassung des 10-Dollar-Währungspakets von 1.100 auf 1.120 Lux ist eine direkte Reaktion auf den Vorwurf der „Abzockmasche“. Bungie beseitigt damit die Notwendigkeit, für einen einzelnen Runner-Skin im Wert von 1.120 Lux zwei Pakete für insgesamt 15 Dollar erwerben zu müssen.

Mechanische Entschärfung als Maßnahme gegen Spieler-Churn

Diese Korrektur erfolgt rückwirkend, sodass Bestandskunden die Differenz gutgeschrieben bekommen. Das Manöver zeigt, wie empfindlich die Spieler auf unsauberes Pricing reagieren, wenn gleichzeitig die Spielerzahlen auf Steam unter die Marke von 100.000 fallen und damit hinter den Erwartungen des „Server Slam“-Tests zurückbleiben.

Der kommende Patch für Marathon zielt darauf ab, die steile Lernkurve und die Hardware-Barriere – in Form von Munitionsknappheit – abzufedern. Die Erhöhung der Med-Cabinets und Munitionskisten auf der Perimeter-Karte sowie die Aufstockung der Start-Munition in den Sponsored Kits (MIDA, Cyberacme, Arachne) sind klassische Hebel. Bungie opfert hier einen Teil der ursprünglichen Hardcore-Vision eines unerbittlichen Extraction-Shooters, um die Stagnation bei den Nutzerzahlen zu verhindern und Gelegenheitsspieler vor dem frühen Frust-Exit zu bewahren.

Der Battle Pass unter Rechtfertigungsdruck

Neben der Währung steht das gesamte ökonomische Kalkül des 10-Dollar-Battle-Passes in der Kritik. Das Feedback der Spieler bezüglich der geringen Wertigkeit und der eingeschränkten Nutzbarkeit kosmetischer Sticker, etwa der Plattform-Lock-in auf bestimmte Waffentypen, zwingt das Studio zur aktiven Schadensbegrenzung. Ohne konkrete Termine zu nennen, stellt Bungie eine Überarbeitung der kosmetischen Inhalte in Aussicht, um den Cashflow langfristig zu sichern und den Investitionsschutz für Käufer der Deluxe-Inhalte zu gewährleisten.

Bungie zieht bereits jetzt die Notbremse, bevor die negative Dynamik den gesamten Launch-Zeitraum überschattet. Gleichzeitig bittet man die Fachpresse, mit den Reviews zu warten, bis sich der Launch einigermaßen eingependelt hat, worunter auch die aktuellen Anpassungen fallen.

Die Währungsanpassung ist trotzdem nichts anderes als ein notwendiges Eingeständnis, dass die Community im Jahr 2026 keine psychologischen Preistricks mehr toleriert. Ob die spielmechanischen Erleichterungen ausreichen, um gegen Konkurrenten wie ARC Raiders zu bestehen, wird sich an der Stabilisierung der Spielerzahlen in den kommenden Wochen zeigen.