Marathon: Ex-Entwickler spricht von „toxischer und demütigender“ Führungsetage

Bungie steht derzeit nicht wegen eines bahnbrechenden Shooters in den Schlagzeilen, sondern wegen eines dramatischen Zerfalls hinter den Kulissen. Der kommende Extraction-Shooter Marathon, einst als ambitioniertes PvP-Revival angekündigt, droht endgültig zur Tragödie zu werden – nicht nur auf technischer Ebene, sondern vor allem menschlich.

Während erste Alpha-Tester von einem chaotischen und uninspirierten Spielerlebnis berichten, werfen ehemalige Mitarbeitende schwerwiegende Vorwürfe gegen die Studioleitung auf. Im Zentrum dieser Kritik steht der Entwickler Spirited, der zwischen 2022 und 2024 als leitender Softwareentwickler an Marathon arbeitete. Seine Aussagen auf Bluesky (inzwischen gelöscht) lassen tief blicken: „Die Zusammenarbeit mit der Führung war extrem toxisch und demütigend. Die Führung muss komplett entkernt werden.“

Was klingt wie ein wütender Ausbruch, scheint vielmehr ein akkumulierter Hilferuf zu sein – einer, der von vielen anderen Ex-Bungie-Mitarbeitern geteilt wird.

Ein toxisches System, das sich selbst auffrisst

Laut Spirited waren es nicht einzelne Missstände, sondern ein grundlegend vergiftetes System, das ihm schließlich jede Hoffnung auf sinnvolle Arbeit nahm. Mikromanagement, Respektlosigkeit und eine völlige Ignoranz gegenüber dem Feedback der eigenen Teams dominierten den Alltag. Besonders brisant: Entwickler hätten wiederholt gewarnt, dass ein reiner PvP-Fokus für Marathon eine Sackgasse sei – doch die Führung habe kategorisch abgelehnt, PvE-Elemente überhaupt in Erwägung zu ziehen.

Diese Ignoranz scheint mittlerweile auch das Fundament des Studios selbst zu erodieren. Entlassungen, strategisches Chaos und der wachsende Einsatz von KI und externen Vertragspartnern sollen die moralische Belastung der verbliebenen Mitarbeitenden weiter verstärken. Spirited spricht von einem täglichen Kampf um Vertrauen und Autonomie – ein Armutszeugnis für ein Studio, das einst für visionäres Game Design bekannt war.

Marathon läuft rückwärts

Bungies Reaktion auf all diese Stimmen? Schweigen. Statt kritisches Feedback als Weckruf zu begreifen, klammert man sich an alte Hierarchien – koste es, was es wolle. Dabei steht mehr auf dem Spiel als nur das Schicksal eines einzelnen Spiels. Der Ruf des Studios, das einst mit Halo und Destiny Gaming-Geschichte schrieb, steht auf der Kippe.

Wenn Marathon noch gerettet werden soll, braucht es mehr als Bugfixes und Gameplay-Anpassungen. Es braucht einen Neuanfang – strukturell, kreativ und menschlich. Denn ein toxisches Fundament kann kein erfolgreiches Spiel tragen. Schon gar keins, das Marathon heißen will.

Nach den jüngsten Entwicklungen erscheint eine Verschiebung von Marathon nahezu unvermeidlich, auch wenn Sony und Bungie bislang schweigen. Der Milliarden-Deal mit Bungie erweist sich damit immer deutlicher als kostspieliger Irrtum.