Marathon Gameplay-Preview: Bungie schießt scharf, aber ohne Ziel

Bungie hat den Finger wieder am Abzug – Marathon, ihr Sci-Fi-Revival und gleichzeitig Versuch im Extraction-Shooter-Genre, steht in den Startlöchern. Am 23. September 2025 soll der Titel für PS5, Xbox Series und PC erscheinen. Kotaku durfte bereits in eine frühe Version eintauchen. Die Eindrücke? Ein Wechselbad der Gefühle – irgendwo zwischen Hochspannung, Orientierungslosigkeit und atmosphärischem Leerlauf.

Gutes Gunplay trifft auf inhaltliche Leere

Was sofort positiv ins Auge fällt: das Gunplay. Das fühlt sich exakt so an, wie man es sich von den Destiny-Machern wünscht – präzise, satt und auf die beste Art direkt. Jeder Schuss hat Gewicht, jede Bewegung wirkt geschliffen. Hier zeigt sich Bungies jahrzehntelange Shooter-Erfahrung, die das Herzstück von Marathon bildet. Auch das Artdesign kann sich sehen lassen: stilisierte Neon-Lichter treffen auf düstere Korridore, futuristische Ruinen und einen Look, der durchaus Appetit auf mehr macht.

Doch dieser erste Biss entpuppt sich schnell als einer ohne Nährwert. Denn so gut sich das Zielen anfühlt – so leer fühlt sich der Rest an. Trotz ständiger Bedrohung und der Suche nach Deckung, Loot und Feinden wollte sich bei Kotaku keine echte Motivation einstellen, überhaupt weiterzuspielen. Der Reiz, die nächste Runde zu starten? Fehlanzeige.

Ein zentrales Problem: das Fehlen eines greifbaren Fortschrittssystems. Wer stirbt, verliert alles. Das allein wäre verkraftbar, wenn es wenigstens Quests, Battle Passes oder irgendetwas gäbe, das den Tod ein wenig versüßt. So aber regiert der Frust – ohne Zuckerbrot, nur mit Peitsche.

Zwischen Hardcore-Frust und Casual-Verwirrung

Das PvP? Eine Enttäuschung. Begegnungen mit anderen Teams sind selten und enden oft schlicht damit, dass jemand schneller am Abzug ist. Kein Raum für taktische Spielereien, keine cleveren Positionierungen. Wer zuerst schießt, gewinnt – fertig. Auch die KI-Gegner versprühen eher Langeweile als Gefahr: berechenbar, repetitiv, bestenfalls ein Hindernis, das man umgeht.

Noch gravierender ist die Leere – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Trotz einer angeblichen Spieleranzahl von 18 Teams pro Map fühlt sich Marathon an wie ein Geisterspielplatz. Die Karten? Austauschbare Sci-Fi-Labyrinthe ohne erkennbare Landmarken oder erzählerischen Kontext. Kein Bosskampf, keine epischen Showdowns, keine erinnerungswürdigen Extraktionen. Ein PvEvP-Spiel ohne PvE-Höhepunkte und PvP-Spannung – das muss man auch erstmal hinbekommen.

So bleibt Marathon in seiner aktuellen Form vor allem eines: ein stilvoller Entwurf, dem das Herz fehlt. Für Hardcore-Gamer ist es zu soft, für Casuals zu gnadenlos. Bungie versucht, beiden Gruppen gerecht zu werden – und scheitert bislang an dieser Gratwanderung. Und doch: Da ist etwas. Ein Fundament. Das solide Gunplay. Die Atmosphäre. Der Wunsch, dass sich aus diesem Rohdiamanten vielleicht noch ein echter Hit schleifen lässt.

Aber bis dahin ist der Weg weit. Und Bungie muss sich entscheiden: Will Marathon ein erbarmungsloser Shooter für Elite-Spieler sein – oder ein stylisches Spektakel für die Massen? Beides wird schwer. Und keins davon wäre schade.

Spieler können sich bald selbst ein Bild von Marathon machen, wenn die Closed Alpha-Phase startet, aus der Eindrücke ohne Einschränkungen geteilt werden dürfen.