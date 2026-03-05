Marathon: Launch-Guide: Daten, Zeiten und Belohnungen

Bungie schickt Marathon heute Abend um 19:00 Uhr MEZ auf die Reise. Der Extraction-Shooter landet zeitgleich auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam. Cross-Play und Cross-Save sind vom Start weg aktiv, was das Zusammenspiel und den Plattformwechsel ohne Fortschrittsverlust ermöglicht. Alle relevanten Details zum Start auf Tau Ceti hat das Studio nun in einem Guide zusammengefasst.

Der Preload läuft bereits auf allen Plattformen. Wer am „Server Slam“ teilgenommen hat, muss den Client zwingend löschen und die Release-Version neu laden; die Test-Daten sind inkompatibel. Auf dem PC (Steam) sollten rund 25 GB freier Speicherplatz bereitstehen, wobei für den Entpackungsvorgang kurzzeitig mehr Platz beansprucht werden kann.

Konsolenspieler benötigen für den Zugriff auf die Server zusätzlich und zwingend PlayStation Plus oder Xbox Game Pass Core/Ultimate. Ein notwendiges Übel, das nicht selten abschreckt. Trotz des vorangegangenen Tests rechnet Bungie mit Warteschlangen, da die Infrastruktur erst heute Abend zum Nadelöhr wird.

Bungie schickt alle Regionen gleichzeitig ins Rennen

Content-Fahrplan der ersten Tage

Bungie staffelt die Freischaltung der Inhalte, um die Serverlast zu steuern und die Progression zu glätten. Während sechs Runner-Hüllen und 28 Waffen sofort einsatzbereit sind, folgt die Zone „Outpost“ erst am 6. März für Spieler ab Level 12. Der Ranglisten-Modus sowie das „Cryo Archive“ sind für die zweite Märzhälfte angekündigt.

Der Launch wird durch plattformspezifische kosmetische Items und eine Twitch-Kampagne begleitet:

Steam: Brecheisen

PS5: For Freedom, Battle Guitar, Onryō

Xbox: Emerald Clutch, Emerald Catch

Twitch-Drops (5. bis 9. März):

Um Belohnungen zu erhalten, muss das Bungie-Konto mit Twitch verknüpft sein.

1 Stunde: Profil-Emblem „Pink Graffiti Bingus“ & Twitch Sponsored Kit (Standard-Loot).

Profil-Emblem „Pink Graffiti Bingus“ & Twitch Sponsored Kit (Standard-Loot). 2 Stunden: Profil-Hintergrund „Pink Graffiti Bingus“.

Profil-Hintergrund „Pink Graffiti Bingus“. 3 Stunden: Waffen-Sticker „Pink Graffiti Bingus“.

Waffen-Sticker „Pink Graffiti Bingus“. 4 Stunden: Waffen-Skin „Ballistic Sniper“ (White/Purple).

Waffen-Skin „Ballistic Sniper“ (White/Purple). Abo-Geschenk: Waffen-Sticker „Smol K.i.t.t.y.“.

Belohnungen aus dem Server Slam werden im Laufe des ersten Tages an die Ingame- Postfächer verteilt. Wer diese erspielt hat, muss sich innerhalb von Season 1 einloggen, da der Anspruch danach verfällt.

Der Einstieg in Marathon ist für 39,99 EUR in der Standard Edition möglich. Die Deluxe Edition bietet zusätzliche kosmetische Items. Bungie setzt nach dem Launch auf ein saisonales Modell, bei dem erspielbare Belohnungen auch nach Ende einer Saison verfügbar bleiben – ein seltener Verzicht auf die übliche „Fear of missing out“-Taktik.

Der Launch ist kein Ereignis, sondern eine Operation am offenen Geldbeutel der Core-Gamer. Ich werde mir das Treiben ebenfalls ansehen – vermutlich aber eher, um die Server zuerst beim Einknicken zu beobachten, und erst später zu evakuieren.