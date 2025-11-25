Marathon: Leak aus Closed Test Phase – Community feiert vor allem eine große Verbesserung

Der neueste Leak aus Bungies Marathon-Playtest macht gerade die Runde, und sorgt für eine überraschend positive Resonanz in der Community. Auf YouTube sind mehrere Gameplay-Clips der neuen Map aus dem jüngsten geschlossenen Test aufgetaucht, bevor sie schon wieder von Sony und Bungie einkassiert wurden. Doch das Internet vergisst bekanntlich nicht, und so diskutieren Spieler nun intensiv über das Gesehene.

Während über das grundsätzliche Genre – Extraction Shooter – weiterhin heftig gestritten wird, scheint sich bei einem Punkt eine seltene Einigkeit herauszukristallisieren. Die visuelle Qualität, vor allem die Beleuchtung, Effekte und Innenraumgestaltung, ist die mit Abstand größte Verbesserung und aktuell das wichtigste Hoffnungssignal für die Community.

Beleuchtung & Effekte wirken endlich „richtig“

Viele der spielenden Tester berichten, dass Bungie in dieser Closed Test-Version vor allem an Licht, Schatten, Farben und VFX geschraubt hat. Bereiche wie Labore, Frachträume, Fabriken oder Schiffsdecks wirken nun deutlich atmosphärischer und schärfer definiert, und erinnern einige sogar an Mirror’s Edge Catalyst oder Deep Stone Crypt aus Destiny 2.

Ein Beobachtung fasst es in den Kommentaren zusammen: „Yes, I’ve heard from some people that the enhancement focuses mainly on lighting and effects.“

Genau diese Verbesserung gilt momentan als entscheidend, weil Marathon in früheren Clips oft steril, flach und „billig“ wirkte. Der neue Leak zeigt nun Farben, die harmonischer ineinandergreifen, stärkere Kontraste, besser gesetzte Highlights und ein klareres Raumgefühl. Spieler nennen die Interior-Areale jetzt sogar das „Highlight des gesamten Spiels“.

Für viele Fans, die seit Monaten skeptisch waren, ist das die erste wirklich spürbare Trendwende.

Gunplay weiter stark – Bewegung bleibt umstritten

Das Gunplay wird in den Kommentaren überwiegend gelobt. Viele vergleichen es mit Destiny: sauber, reaktiv, druckvoll. Gleichzeitig wird jedoch ein Punkt weiterhin kritisch gesehen, die Bewegung. Einige empfinden die Charaktere als zu träge oder „tank-artig“, besonders bei schnellen Manövern in der Luft. Andere sehen das weniger problematisch, da Marathon bewusst kein Movement-Shooter sei. Dazu kommt: Der Stamina-Balken bleibt ein Kritikpunkt, der zu einschränkend, zu häufig im Weg empfunden wird.

Laut Leak-Insidern wurden außerdem folgende Funktionen bestätigt oder verbessert:

Solo Queue für alle, die ohne Squad antreten wollen.

für alle, die ohne Squad antreten wollen. Proxy Voice Chat , der für mehr Nervenkitzel und überraschende Begegnungen sorgt.

, der für mehr Nervenkitzel und überraschende Begegnungen sorgt. Abilities abgeschwächt : Tarnung („Void“) ist jetzt deutlich besser sichtbar.

: Tarnung („Void“) ist jetzt deutlich besser sichtbar. Abilities treten stärker in den Hintergrund , Gunplay soll im Mittelpunkt stehen.

, Gunplay soll im Mittelpunkt stehen.

Der neue Leak ändert nicht alles, aber er zeigt, dass Bungie das Spiel technisch und atmosphärisch deutlich verbessert hat, vor allem bei Beleuchtung, Farbstimmung und Indoor-Design. Für viele ist das der erste echte Hoffnungsschimmer seit dem durchwachsenen ersten Reveal.

Das Grundproblem bleibt aber bestehen: Extraction Shooter spalten. Wer das Genre nicht mag, wird wahrscheinlich auch Marathon nicht für sich entdecken. Doch wer Destiny-Gunplay in einem taktischeren Framework sucht, dürfte zunehmend neugierig werden. Der nächste Playtest findet im Dezember statt, allerdings nur in Nordamerika.