Marathon: Leak enthüllt die Eröffnungssequenz des Bungie-Shooters und enthüllt neue Details

Eigentlich gibt es noch kein Release-Datum, keinen neuen Trailer, nicht einmal eine richtige Gameplay-Demo, und trotzdem redet gerade jeder über Marathon. Die Eröffnungssequenz des Spiels ist offenbar geleakt owrden und kursiert auf diversen Plattformen. Das kurze Video zeigt, wie die Kolonie des UESC Marathon-Schiffes ins Chaos gestürzt ist, und liefert damit den ersten echten Einblick in Bungies düstere Zukunftsvision.

Das Schiff selbst wurde laut Lore aus Materialien des Marsmonds Deimos gebaut, doch die meisten Kolonisten sind spurlos verschwunden. Die wenigen Überlebenden kämpfen nun in konkurrierenden Fraktionen ums nackte Überleben, eine Prämisse, die perfekt zum „Extraction Shooter“-Konzept passt, das Bungie für Marathon angekündigt hat.

Runners, Fraktionen und Cyberkörper

Interessant ist vor allem, wie Bungie seine neue Welt strukturiert. Die Kolonisten schicken sogenannte Runners in die Ruinen – Menschen, die ihre Körper fast vollständig durch kybernetische ersetzt haben. Diese Runners kämpfen nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen außerirdische Kreaturen, um seltene Materialien und Daten zu sichern. Das Setting wirkt damit wie eine Mischung aus Escape from Tarkov, Destiny und Ghost in the Shell, aber mit klarer Bungie-Handschrift.

Wer Bungie kennt, weiß, dass die Story nie nur im Hintergrund läuft. Schon Destiny hat gezeigt, dass selbst kleine Lore-Schnipsel ganze Community-Debatten auslösen können. Der Leak deutet jedenfalls darauf hin, dass Marathon ebenfalls mehr sein wird als bloß ein PvPvE-Shooter.

Was der Leak wirklich bedeutet

Dass die Eröffnungssequenz bereits jetzt im Netz landet, dürfte Bungie kaum freuen, zeigt aber, wie groß die Neugier auf Marathon ist. Gleichzeitig bleibt unklar, ob der gezeigte Clip final ist oder aus einer älteren Testversion stammt. Fest steht: Marathon wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen, und die Erwartungen an Bungies Comeback im Shooter-Genre sind enorm.

Die entscheidende Frage lautet nun: Wird Marathon die emotionale Tiefe und spielerische Präzision von Destiny erreichen – oder verliert sich Bungie im Trend der Extraction-Shooter?