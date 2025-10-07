Marathon: Leak verrät Preise, Editionen und erste Waffenliste

Bungie hält sich seit Monaten auffallend bedeckt zu Marathon, doch jetzt ist plötzlich Bewegung drin. Nach der Ankündigung eines geschlossenen Technical Tests ab dem 22. Oktober sickern erstmals wieder konkrete Details durch. Ein bekannter Leaker will nicht nur Preise, sondern auch Inhalte der verschiedenen Editionen und sogar die Waffenliste zum Launch kennen.

40 Dollar statt Vollpreis – was steckt hinter dem Modell?

Laut den neuen Infos soll Marathon für rund 40 US-Dollar erscheinen, also deutlich günstiger als klassische AAA-Shooter. Die sogenannte „Deluxe Edition“ soll bei etwa 60 Dollar liegen und zusätzlich sogenannte „Season Pass Tokens“ enthalten. Was genau diese Token im Spiel bewirken, ist noch unklar, sie könnten kosmetische Vorteile oder schnelleren Fortschritt ermöglichen.

Der eigentliche Season Pass soll rund 10 Dollar kosten und ausschließlich kosmetische Inhalte bieten. Bungie selbst hatte bereits angedeutet, dass Marathon kein Vollpreisspiel werden würde. Der Leak passt also ins Bild, auch wenn sich das Studio bisher nicht offiziell geäußert hat.

Vorbestellerboni und Cross-Promotion mit Destiny 2

Wer Marathon vorbestellt, soll nicht nur exklusive Skins und Embleme erhalten, sondern auch Items für Destiny 2. Dazu zählen ein Schiff, ein Ghost und ein Sparrow mit Marathon-Design. Die Verbindung zwischen beiden Spielen scheint also kein Zufall zu sein – Bungie nutzt offenbar seine bestehende Community, um den Reboot des Klassikers zu pushen.

Für Marathon-Spieler selbst winken laut Leak kosmetische Extras wie ein pinkes Pistolen-Skin, ein Emblem und ein Profilhintergrund. Alles also sehr im Rahmen, aber durchaus geeignet, erste Sammlerreize zu wecken.

28 Waffen zum Start – solide Basis oder zu wenig?

Zum Start soll Marathon mit 28 Waffen auflaufen, verteilt auf bekannte Kategorien wie Sturmgewehre, LMGs, Präzisionsgewehre und Schrotflinten. Namen wie „Overrun AR“, „Ares RG“ oder „WSTR Combat Shotgun“ klingen bereits nach typischem Bungie-Design – vertraut, aber mit futuristischem Einschlag. Ob diese Waffen Vielfalt genug für ein kompetitives Extraction-Shooter-Konzept bieten, bleibt abzuwarten.

Bislang lässt sich keine der genannten Informationen verifizieren. Die Quelle – ein Account namens Colony Deaks – hat zwar in der Vergangenheit mehrfach korrekt gelegen, doch Bungie schweigt weiter. Bestätigungen dürften frühestens nach dem kommenden Test folgen, den man als echten Stresstest für das Gameplay verstehen kann.

Wenn sich die Preispunkte bestätigen, könnte Marathon in eine ähnliche Richtung wie Helldivers 2 gehen: günstiger Einstieg, aber langfristige Monetarisierung über kosmetische Inhalte. Das wäre kein schlechtes Modell, vorausgesetzt, Bungie liefert ein Spiel, das auch ohne Mikrotransaktionen motiviert.

Bleibt die Frage: Wird Marathon ein fairer Neustart für Fans taktischer Shooter oder Bungies nächster Versuch, Destiny-Erfolge zu recyceln? Die Antwort gibt’s vielleicht schon nach dem Technical Test Ende Oktober.