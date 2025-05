Marathon muss liefern – sonst droht das Concord-Szenario

Die Vorfreude auf Bungies ambitioniertes Projekt Marathon sollte eigentlich spürbar sein – schließlich erscheint das Spiel am 23. September 2025 – noch. Stattdessen herrscht Eiszeit zwischen Studio und Community. Der Grund: Ein handfester Plagiatsskandal wirft dunkle Schatten auf die Entwicklung, begleitet von Verzögerungen in der Closed Beta und harscher Kritik am geplanten Monetarisierungsmodell.

Bungie arbeitet zwar aktiv an der Aufarbeitung, doch genau diese Transparenz heizt die Diskussionen nur weiter an. Die Stimmung in der Fangemeinde ist angespannt, in der Belegschaft sogar „so schlecht wie noch nie“, wie ein Entwickler kürzlich anonym berichtete.

Hinzu kommt eine beinahe unrealistisch wirkende Erwartung vonseiten Bungie und Sony. Laut dem Forbes-Journalisten Paul Tassi müsse Marathon 2025 zu den fünf meistverkauften Spielen des Jahres gehören, um intern als Erfolg zu gelten. Ein Ziel, das Tassi selbst als „wahnsinnig“ und „unmöglich“ beschreibt – gerade angesichts der mäßigen Resonanz auf die geschlossene Beta und der Konkurrenz durch Titel wie Call of Duty, Assassin’s Creed: Shadows, Borderlands 4 und Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Bungies riskantes Comeback steht auf der Kippe

Die Lage ist ernst. Bungie steht unter Druck wie selten zuvor. Die Messlatte für Marathon ist so hoch, dass selbst kleinere Schwächen zum Stolperstein werden könnten. Dass Sony in der Vergangenheit bei Flops rigoros durchgreift, zeigt das Schicksal von Concord: Nach einem enttäuschenden Launch wurde das Spiel kurzerhand eingestellt, das verantwortliche Studio geschlossen.

Für Bungie – ein Studio mit Geschichte, Prestige und dem langlebigen Erfolg von Destiny 2 – ist dieses Schicksal zwar nicht direkt zu erwarten. Doch auch hier sind Konsequenzen denkbar. Interne Quellen schließen Entlassungen nicht aus, sollte Marathon floppen.

Dabei ist das Potenzial von Marathon keineswegs verloren. Neue Vorschauen könnten den Wind noch drehen – falls sie es schaffen, das Vertrauen der Community zurückzugewinnen und das Spiel in ein besseres Licht zu rücken. Doch Bungie hat nur noch wenige Monate Zeit, um das Ruder herumzureißen.

Marathon steht für Bungie auf Messers Schneide. Zwischen Plagiatsvorwürfen, internen Krisen und unrealistischen Zielvorgaben droht ein weiteres Live-Service-Desaster. Die nächsten Wochen könnten über die Zukunft des Studios entscheiden.