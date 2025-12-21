Marathon: Neue Gameplay-Leaks zeigen deutliche Fortschritte

Bungies kommender Extraction-Shooter Marathon zeigt sich erneut in geleakten Gameplay-Videos aus dem aktuellen Playtest. Die Clips zeigen erstmals längere Spielszenen aus verschiedenen Bereichen, von der Intro-Mission über Mini-Puzzles bis zu intensivem PvP.

Marathon läuft technisch deutlich runder

Der vielleicht nüchtern wichtigste Punkt betrifft die Performance, die sich spürbar verbessert hat. Laut Leak lief Marathon im Dezember-Playtest auf einem High-End-PC und zeigt, dass Bungie die technischen Baustellen aus früheren Builds umfassend angegangen ist.

Auch visuell wirkt das Spiel aufgeräumter. Kontraste sind deutlicher, die Umgebungen besser umgesetzt, und Effekte wirken weniger überladen. Das mag banal klingen, wird von der Community aber wohlwollend angenommen.

Solides Gunplay, aber bekannte Bungie-DNA

In den PvP-Clips zeigen sich hingegen präzises Gunplay, wuchtige Waffenrückmeldungen und saubere Animationen. Neue Waffen wie Sniper oder Railgun sind klar unterscheidbar und funktional. Hier liefert Marathon genau das, was viele Fans erhofft haben.

Gutes Gunplay allein reicht den Spielern aber nicht mehr aus, wie sich der Diskussion zum Leak entnehmen lässt. Bungie ist nicht mehr allein mit diesem Qualitätsmerkmal, und der Markt ist deutlich kompetitiver als noch zu Destiny 1-Zeiten.

Die Reaktionen auf Reddit und Co. fallen daher auch extrem unterschiedlich aus. Einige Spieler sehen klare Fortschritte und sprechen von einem deutlich besseren Spielgefühl als in früheren Tests. Andere kritisieren insbesondere das grundlegende Design. Hero-Fähigkeiten wie Unsichtbarkeit, sehr schnelle Time-to-Kill-Werte und ein starker PvP-Fokus schrecken Teile der Community ab.

Besser, aber noch nicht überzeugend

Der häufigste Kritikpunkt besteht nach wie vor darin, für wen Marathon eigentlich gedacht ist. Hardcore-Extraction-Fans haben Alternativen wie Tarkov oder Arc Raiders. PvE-orientierte Bungie-Spieler fühlen sich bislang kaum abgeholt. Diese Lücke ist real und ein Kommunikationsproblem, wenn das Budget klar auf ein Massenpublikum ausgelegt ist.

Die aktuellen Leaks zeigen trotzdem ein Spiel, das technisch und spielerisch sichtbar gewachsen ist. Marathon wirkt stabiler, klarer und selbstbewusster als noch vor Monaten. Gleichzeitig bleibt das zentrale Problem bestehen, wonach das Konzept die Spieler polarisiert, und Bungie die Zielgruppe noch nicht sauber definiert hat.

Ob Marathon am Ende ein langfristiger Erfolg wird oder nur „okay“ performt, hängt weniger vom Gunplay a, sondern davon, ob Bungie den Spagat zwischen Hardcore-PvP und breiter Zugänglichkeit wirklich lösen kann. Stand jetzt ist das offen. Und genau deshalb bleibt das Spiel interessante.

Marathon erscheint im März 2026.