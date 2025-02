Marathon: Neue Infos im April? Bungie könnte eigene Show planen

Grubb, bekannt durch Giant Bomb, glaubt, dass Bungie eine eigene Präsentation für Marathon plant, unabhä ngig von einem State of Play . Dies sei keine neue Strategie für das Studio, das auch bei Destiny 2 traditionell auf eine direkte Kommunikation mit der Community setzt. In einer Episode von Game Mess Decides sagte Grubb:

Die Spannung um Bungies kommenden Extraktions-Shooter Marathon steigt weiter. Nachdem das Spiel beim jüngsten State of Play von Sony fehlte, ebenso die neue IP Gummy Bears , fragen sich Fans, wann es endlich neue Details geben wird. Laut dem gut vernetzten Journalisten Jeff Grubb könnte es bereits im April so weit sein.

What do you think?