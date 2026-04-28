Marathon: Offizielle DualSense Edge Einstellungen von Bungie

Bungie versucht erst gar nicht, das komplexe Rad neu zu erfinden, sondern verlagert das Problem vieler in „Marathon“ einfach auf die Hardware. Die offiziellen Empfehlungen für den DualSense Edge zielen darauf ab, die Fingerakrobatik am Steuerkreuz zu eliminieren. Wer auf Tau Ceti IV überleben will, darf seinen Daumen nicht für ein Heil-Menü vom Stick nehmen.

Die Standardbelegung vieler Shooter-Profis, Springen und Nachladen auf die hinteren Paddles zu legen, ist laut Bungie in Marathon nur die zweitbeste Lösung. Das Studio rät dazu, die radialen Menüs für Verbrauchsmaterialien und Ausrüstung auf die Rücktasten zu mappen.

Diese Aktionen liegen normalerweise auf dem Steuerkreuz und erzwingen einen Stillstand der Spielfigur oder einen Abbruch des Zielvorgangs. Durch die Hardware-Umlegung bleibt die Mobilität während der Heilungsphase vollständig erhalten. Ein kurzer Druck ersetzt das riskante Umgreifen in hitzigen Gefechten.

Mechanische Vorteile durch Trigger-Stopps

Das Waffenverhalten in „Marathon“ begünstigt kurze Auslösewege, da die meisten Projektile abgefeuert werden, bevor der Trigger den mechanischen Anschlag erreicht. Bungie empfiehlt den mittleren oder sogar den kurzen Trigger-Stopp für R2, um die Kadenz halbautomatischer Waffen künstlich zu erhöhen.

Softwareseitig soll der L2-Trigger auf einen Eingabebereich von 0 bis 70 begrenzt werden. Das Resultat ist ein deutlich schnelleres Anvisieren, da der Widerstand der Feder früher in ein digitales Signal umgewandelt wird.

Stick-Kurven für chirurgische Präzision

Bei der Stick-Empfindlichkeit setzt das Team auf eine asymmetrische Konfiguration. Der linke Stick wird auf die Kurve „Quick“ eingestellt, um bei Richtungswechseln sofort die maximale Beschleunigung zu erreichen. Für den rechten Stick ist die Einstellung „Precise“ vorgesehen. Diese dämpft kleine Bewegungen im Zentrum ab und erlaubt präzise Korrekturen mit dem Longshot-Scharfschützengewehr, ohne die allgemeine Drehgeschwindigkeit zu opfern. Die im Spiel integrierten „Classic“-Kurven sollen dabei unangetastet bleiben, um die Kalibrierung rein über die Controller-Software zu steuern.

Die drei speicherbaren Profile des Edge-Controllers werden den verschiedenen Runner-Shells zugewiesen. Ein Destroyer benötigt die Sprungfunktion auf der Rücktaste für eine bessere Kontrolle der Thruster in der Luft. Ein Assassin profitiert von einer „Steady“-Kurve am linken Stick, um beim Schleichen nicht versehentlich aus der Deckung zu stolpern. Der Wechsel erfolgt nahtlos über die Fn-Tasten, was den Controller zur taktischen Schaltzentrale macht.

Bungie liefert hier die Anleitung, um die überladene Standard-Steuerung mit teurer Hardware glattzubügeln.

Das Skelett der Konfiguration

Trigger-Hardware: R2 auf mittlerer/kurzer Stufe für maximale Feuerrate bei Semi-Autos.

R2 auf mittlerer/kurzer Stufe für maximale Feuerrate bei Semi-Autos. Trigger-Software: L2-Input auf 0–70 für sofortiges Aim-Down-Sights ohne Leerweg.

L2-Input auf 0–70 für sofortiges Aim-Down-Sights ohne Leerweg. Stick-Setup: Kombination aus „Quick“ (Links) für Agilität und „Precise“ (Rechts) für Headshots.

Kombination aus „Quick“ (Links) für Agilität und „Precise“ (Rechts) für Headshots. Paddle-Belegung: Primärer Fokus auf Heil- und Ausrüstungs-Räder statt Sprung-Befehle.

Primärer Fokus auf Heil- und Ausrüstungs-Räder statt Sprung-Befehle. Shell-Anpassung: Profile für Destroyer (Thruster-Fokus) und Assassin (Schleich-Stabilität) optimiert.

Profile für Destroyer (Thruster-Fokus) und Assassin (Schleich-Stabilität) optimiert. Deadzone-Politik: Minimale Reduzierung der Hardware-Totzonen bei Beibehaltung der In-Game-Standards.

Am Ende ist die offizielle Empfehlung vor allem das Eingeständnis, dass ein Standard-Controller für die nötige Reaktionsgeschwindigkeit auf Tau Ceti IV schlicht nicht ausreicht.