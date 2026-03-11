Marathon: Patch 1.0.04 ist live und beendet die Ära der Thermal-Camper

Bungie reagiert sechs Tage nach dem Launch von „Marathon“ mit Patch 1.0.04 auf die lauteste Kritik der Runner. Die erste substanzielle Aktualisierung schraubt an der Sichtbarkeit von Missionszielen, der Loot-Verteilung und dem umstrittenen Monetarisierungsmodell. Die wichtigsten Änderungen gibt es hier im Überblick.

Das Update ist ab sofort für alle Plattformen verfügbar. Die Reichweite für Zielmarkierungen wurde von 10 auf 20 Meter verdoppelt, während die Anzahl der Medizin- und Munitionsschränke auf der Karte „Perimeter“ spürbar stieg. Ein massiver Nerf trifft die Thermalvisiere: Die maximale Distanz für Scharfschützengewehre sank von 180 auf 100 Meter.

Scharfschützen-Exitus durch Sichtweiten-Limit

Die Rook-Klasse für Solo-Scavenger erhält mehr Erfahrungspunkte, startet nun aber mit einer „kompromittierten“ Schrotflinte, die ohne teure Fixative beim Extrahieren verloren geht. Für den April kündigte das Studio zudem eine Überarbeitung des Battle Pass an. Neue Skins für die Fraktionen Arachne, Thief und Assassin sollen die bisher magere Belohnungsstruktur aufwerten, nachdem Spieler die Kauf-Inhalte als unzureichend kritisiert hatten.

Die Audio-Reichweite von Schüssen und Explosionen wurde signifikant erhöht. Wer in den Korridoren von Tau Ceti IV Lärm verursacht, lockt nun deutlich schneller Jäger und UESC-Bots aus der Distanz an. Stealth ist kein Bonus mehr, sondern die einzige Überlebensstrategie gegen den Rest des Servers.

Bungie kappt die Dominanz der Fernkämpfer durch eine drastische Reduzierung der Thermal-Sichtweiten. Pistolen erkennen Feinde jetzt nur noch bis 40 Meter, Präzisionsgewehre bis 80 Meter. Das Ende der Ära, in der man über die halbe Karte durch Pixel-Highlighting weggeputzt wurde, ist damit offiziell eingeleitet.

Die Patch-Highlights zusammengefasst:

Thermal-Kürzung: Scharfschützengewehre markieren Ziele nur noch bis 100m (vorher 180m), Präzisionsgewehre bis 80m (vorher 100m) und Pistolen bis 40m (vorher 55m).

Scharfschützengewehre markieren Ziele nur noch bis 100m (vorher 180m), Präzisionsgewehre bis 80m (vorher 100m) und Pistolen bis 40m (vorher 55m). Akustik-Erhöhung: Die Reichweite, aus der Schüsse und Explosionen von anderen Runnern oder UESC-Bots gehört werden können, wurde signifikant gesteigert.

Die Reichweite, aus der Schüsse und Explosionen von anderen Runnern oder UESC-Bots gehört werden können, wurde signifikant gesteigert. Rook-Nerf: Die WSTR-Schrotflinte spawnt nun als „Compromised“ – sie geht ohne den Einsatz von Matter Fixative beim Extrakt verloren.

Die WSTR-Schrotflinte spawnt nun als „Compromised“ – sie geht ohne den Einsatz von Matter Fixative beim Extrakt verloren. Rook-Buff: Die CyAc-Reputation und die Fraktions-Boni beim Extrahieren wurden für Solo-Rooks an das Niveau der Core-Runner angeglichen.

Die CyAc-Reputation und die Fraktions-Boni beim Extrahieren wurden für Solo-Rooks an das Niveau der Core-Runner angeglichen. UESC-Abspeckkur: Die Lebenspunkte normaler UESC-Gegner und die Schild-HP von Bossen wurden leicht reduziert, um den Munitionsverbrauch zu senken.

Die Lebenspunkte normaler UESC-Gegner und die Schild-HP von Bossen wurden leicht reduziert, um den Munitionsverbrauch zu senken. Item-Spritze: Auf der Karte „Perimeter“ spawnen mehr Med-Cabinets und Munitionskisten; gesponserte Starter-Kits (MIDA, CyberAcme, Arachne) enthalten mehr Start-Munition.

Auf der Karte „Perimeter“ spawnen mehr Med-Cabinets und Munitionskisten; gesponserte Starter-Kits (MIDA, CyberAcme, Arachne) enthalten mehr Start-Munition. Navigations-Korrektur: Nav-Punkte für Vertragsziele werden jetzt bereits ab 20m Entfernung eingeblendet (vorher 10m).

Nav-Punkte für Vertragsziele werden jetzt bereits ab 20m Entfernung eingeblendet (vorher 10m). Pinwheel-Sperre: Der Zugang über den „Broken Wing“ wurde deaktiviert, da die Route das Risiko-Nutzen-Verhältnis der Zone trivialisierte.

Der Zugang über den „Broken Wing“ wurde deaktiviert, da die Route das Risiko-Nutzen-Verhältnis der Zone trivialisierte. Monetarisierungs-Fix: Das LUX-Bundle gewährt nun 120 statt 100 Bonus-Silk; fehlerhafte „Rabatt“-Anzeigen im Store wurden korrigiert.

Das LUX-Bundle gewährt nun 120 statt 100 Bonus-Silk; fehlerhafte „Rabatt“-Anzeigen im Store wurden korrigiert. Stabilitäts-Update: Mehrere Ursachen für Client- und Server-Abstürze wurden behoben, insbesondere im Zusammenhang mit dem IME-Keyboard und dem Text-Chat.

Das Pay-to-Look-Versprechen

Der „Rewards Pass“ wird im April nachträglich aufgepumpt, um die unzufriedene Käuferschicht zu beruhigen. Neben neuen Shell-Styles für die Arachne-Fraktion wandern auch kostenlose Skins für das WSTR-Gewehr in den Gratis-Pfad. Bungie verkauft diese schnelle Reaktion als „Partnerschaft mit der Community“, während man eigentlich nur versucht, die Abwanderung der zahlenden Kundschaft zu stoppen.

Wer nach sechs Tagen schon die Belohnungen im bezahlten Pass aufstocken muss, hat beim Kalkulieren des Geizes schlicht die Schmerzgrenze der Spieler unterschätzt.