Marathon: Playtest-Leak enthüllt neuen Runner, überarbeitete Fraktionen und frische Karten

Bungies Extraktions-Shooter Marathon sorgt erneut für Schlagzeilen, diesmal nicht durch ein offizielles Update, sondern durch einen massiven Leak. Berichten zufolge sind die Inhalte des dritten geschlossenen Playtests an die Öffentlichkeit gelangt. Darunter Details zu einem neuen Runner, einem überarbeiteten UI und den ersten spielbaren Karten des legendären UESC-Marathon-Schiffs.

Der neue Runner „Icon“ und seine Fähigkeiten

Besonderes Interesse weckt ein frischer Charakter: Icon (Codename „Thief“), der erstmals spielbar war. Laut Leak verfügt Icon über drei markante Fähigkeiten:

Grapple – ein Greifhaken, der frappierend an Apex’ Pathfinder erinnert.

– ein Greifhaken, der frappierend an Apex’ Pathfinder erinnert. Röntgenblick – zeigt Loot-Container durch Wände an und markiert Gegnerumrisse in Intervallen.

– zeigt Loot-Container durch Wände an und markiert Gegnerumrisse in Intervallen. Beuteraubende Drohne – entreißt einem Spieler per Drohne den wertvollsten Inventargegenstand und platziert ihn als Beutel auf dem Boden.

Damit rückt Marathon weiter in Richtung taktischer Klassenvielfalt, was Fans von kompetitiven Shootern interessieren dürfte.

Überarbeitete Fraktionen und UI

Alle sechs Fraktionen (Cyberacme, Nucaloric, Traxus, MIDA, Arachne, Sekiguchi) erhielten optisch überarbeitete Berater. Begleitet werden sie von aufwendig produzierten Intro-Filmsequenzen. Marketing-Spin oder tatsächlicher Mehrwert? Spieler dürfen entscheiden, ob sie sich von 30-Sekunden-Cutscenes für Fraktionsaufträge beeindrucken lassen. Kosmetische Items waren im Build komplett deaktiviert – offenbar möchte Bungie Feedback auf Kernmechaniken statt auf Skins sammeln.

Beim Kartendesign setzt Bungie auf Evolution statt Revolution. Die bekannte Außenposten-Karte erhielt neue Wettereffekte, etwa gefährliche Funken, die Schaden über Zeit verursachen. Später im Test kam die Cryo-Archive-Karte hinzu, die erstmals Teile des UESC-Marathon-Schiffs spielbar macht. Statt einer gigantischen Karte wird das Schiff wohl in kleinere Segmente aufgeteilt. Puzzle-Elemente und verschlossene Bereiche deuten zudem an, dass Bungie mehr Abwechslung als reines PvP-Geballer anstrebt.

Das bedeutet der Leak für Marathon

Unabhängig davon, ob alle Details bis zum Release Bestand haben, zeigt der Leak, wohin Bungie mit Marathon steuert. Ein stärkerer Fokus auf Charakterrollen, visuellem Worldbuilding und Map-Design mit Umweltrisiken deutet an, dass man mehr will als nur einen „Destiny-Shooter ohne PvE“. Dass Bungie per DMCA gegen veröffentlichte Bilder vorgeht, unterstreicht zudem, wie sensibel das Studio die Wahrnehmung seines Projekts handhabt.

Offiziell verschoben, inoffiziell längst in den Händen der Community: Marathon bleibt eines der spannendsten, aber auch riskantesten Projekte von Bungie. Ein neues Release-Datum soll im Herbst folgen. Bis dahin bleibt Spielern nur, Leaks zu studieren – oder Bungie zu vertrauen, dass aus Alpha-Feedback ein konkurrenzfähiger Shooter entsteht.