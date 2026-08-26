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Marathon Season 3: Bungie verdoppelt die Map und setzt voll auf PvE

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Marathon Season 3 bringt vierteilige PvE-Modi, vier Bosskämpfe und verdoppelt die Perimeter-Map. Alle Details zu den Bungie-Leaks im Fakten-Check.

Marathon Review

Bungie stemmt sich mit Season 3 gegen die schwindenden Spielerzahlen von „Marathon“. Ein massives Leak enthüllt einen vierteiligen PvE-Modus, eine verdoppelte Perimeter-Karte und Boss-Mechaniken im Destiny-Stil.

Season 3 startet am 22. September 2026. Das Herzstück bildet laut jüngster Playtests eine verknüpfte PvE-Struktur aus vier Durchläufen. Die ersten drei Runs dienen der Ressourcensammlung auf frei wählbaren Maps. Der vierte Run führt zwingend in die überarbeitete Perimeter-Zone und endet im Kampf gegen die „Tick Queen“. Das Gesamtergebnis bestimmt die Belohnungsstufe.

Der Steam-Peak ist seit Release um 96 Prozent eingebrochen. Bungie reagiert nicht mit Kosmetik, sondern dreht am Fundament. Einige sprechen bereits von einem heimlichen „Destiny 3“, das in „Marathon“ aufgehen könnte.

Unterwelt-Expansion und Destiny-Mechaniken auf Perimeter

Die Startkarte Perimeter erhält ein unterirdisches Areal. Das Terrain verdoppelt sich effektiv in der Größe. Vier Boss-Begegnungen sind auf der Karte verteilt. Der Kampf gegen die Tick Queen verzichtet komplett auf Traitor-Mechaniken oder PvP‑Interventionen. Spieler sammeln Treibstoff, aktivieren Maschinen und überstehen Säurephasen. Bungie kopiert damit die eigenen Raid-Mechaniken aus Destiny.

Zusätzlich führt das Studio „Flash Boosts“ ein. Das temporäre Upgrade-System erlaubt bis zu sechs Ausrüstungs-Modifikatoren in fünf Seltenheitsstufen. Neue Waffen wie ein Flammenwerfer-Modell (V17) und ein Wurfmesser ergänzen das Arsenal. Die Ausrichtung ist eindeutig. Bungie öffnet das Spiel für PvE-Casuals, um die Server wieder zu füllen.

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Verzweiflungstat oder nötige Korrektur

Ein Extraction-Shooter, der sein PvP-Herz isoliert, gibt seine Kern-Identität auf. Der Wechsel zu harten PvE-Raid-Strukturen zeigt die schwere Schieflage des Projekts. Bungie baut ein zweites Destiny im Cyberpunk-Gewand, um die Marke vor dem endgültigen Absterben zu bewahren. Für Hardcore-PvP-Spieler bietet Season 3 keinen Mehrwert. Wer kooperative Bosskämpfe und Beute-Spiralen sucht, bekommt eine zweite Chance.

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SOURCES:Reddit
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Mr.LemonHaze
26. August 2026 09:57

Tja wäre Bungi mal bei Destiny geblieben statt einen weiteren unnötigen Extraction Shooter zu bringen mich als Destiny Spieler interessiert Marathon null und anderen Destiny Spielern geht es bestimmt genauso

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