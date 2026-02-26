Marathon: Server Slam startet – alle Zeiten, Inhalte und Boni im Überblick

Heute um 19 Uhr fällt der Startschuss für den Server Slam von Marathon. Bis zum 2. März um 19 Uhr dürfen Spieler auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam kostenlos ins Spiel reinschnuppern – und nebenbei Bungies Infrastruktur an ihre Belastungsgrenze bringen.

Der „Server Slam“ ist kein Marketing-Event mit Konfetti, sondern in erster Linie ein globaler Stresstest. Bungie öffnet sämtliche Server weltweit, aktiviert Crossplay und Cross Save und schaut dann zu, wie sich Login-Warteschlangen, Fehlercodes und Verbindungsabbrüche entwickeln (was sie laut eigener Aussage durchaus einkalkulieren). Wer also ein butterweiches Launch-Wochenende erwartet, sollte seinen Puls vorsorglich senken.

Startzeit, Plattformen und technische Details

Der Server Slam läuft vom 26. Februar, 19 Uhr MEZ, bis 2. März, 19 Uhr MEZ. Gespielt wird auf:

Steam

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PlayStation Plus ist für dieses Wochenende nicht erforderlich. Nach Release am 5. März sieht das anders aus, dann greift auf Konsole wieder das übliche Online-Abo-Modell (Live-Service bleibt eben Live-Service).

Vorab-Downloads sind nicht möglich. Bungie will damit die Server zum ersten echten Hochfahren nicht zusätzlich belasten. Pünktlich zum Start kann es also erst einmal länger dauern, bis ihr überhaupt ins Hauptmenü kommt.

Was steckt im Server Slam?

Inhaltlich handelt es sich um einen begrenzten Ausschnitt aus Marathon. Zwei Zonen auf Tau Ceti IV stehen bereit:

Grenzbereich

Düstermoor

Dazu kommen frühe Aufträge für fünf Fraktionen – CyberAcme, NuCaloric, Traxus, MIDA und Arachne – inklusive erster Fortschrittsstufen und Upgrade-Bäume. Fünf der sechs Runner-Hüllen sind direkt spielbar, Ranglistenmodus und die sechste Hülle „Thief“ bleiben dem Release vorbehalten.

Spielbar ist außerdem solo oder im Team. Über den Umgebungschat lassen sich temporäre Allianzen schmieden oder gezielt sabotieren – ein Feature, das laut Entwickler für „dynamische soziale Interaktion“ sorgen soll und hier Kernmechanik gehört. Der Fortschritt wird nicht übernommen, und alles, was ihr erspielt, dient nur dem Test – mit einer Ausnahme.

Belohnungen für den Launch am 5. März

Wer die Einführungsmission abschließt, erhält zum Release ein exklusives Beta.exe-Abzeichen sowie den „Komplexe Studie“-Profilhintergrund. Dazu kommen gestaffelte Ankunftscaches, abhängig vom erreichten Runner-Level:

Erste Mission abgeschlossen: Standard-Cache

Standard-Cache Runner-Stufe 10: Optimierter Cache

Optimierter Cache Runner-Stufe 30: Luxus-Cache inklusive hochwertiger Implantate, Mods und Waffen

Die Items werden zum Launch über den Ingame-Posteingang verteilt. Falls sie nicht sofort auftauchen, bittet Bungie um Geduld, was erfahrungsgemäß ein dehnbarer Begriff sein kann.

Twitch-Drops und Social-Clips

Parallel laufen Twitch-Drops. Wer Streams in der Marathon-Kategorie schaut und sein Bungie- mit dem Twitch-Konto verknüpft, erhält kosmetische Items wie Abzeichen, Hintergründe oder einen exklusiven Waffenskin. Dafür sind zwischen einer und vier Stunden Watchtime nötig.

Die Drops erscheinen ebenfalls erst zum Release im Spiel und müssen bis 31. März eingelöst werden. Klassische „Engagement-Optimierung“, könnte man sagen oder schlicht Reichweitenmaximierung im Vorfeld.

Warum das Ganze?

Bungie testete Marathon zuletzt in kleineren Spielrunden. Der Server Slam ist nun der erste großflächige Infrastruktur-Test. Das Ziel ist möglichst viele gleichzeitige Spieler und möglichst viel Chaos, damit es am 5. März idealerweise weniger davon gibt.

Ob der Plan aufgeht, zeigt sich ab heute Abend. Wer Warteschlangen nicht als Zumutung, sondern als Teil eines technischen Experiments betrachtet, bekommt hier einen frühen Blick auf Bungies Extraction-Shooter. Und wer einfach nur wissen will, ob sich Marathon spielerisch funktioniert, bekommt vier Tage Zeit für eine nüchterne Bestandsaufnahme.

Tau Ceti IV wartet, die Server vermutlich auch. Seid ihr dabei?