Marathon Server Slam: Wenn Style den Spielspaß frisst

Schick, aber schmerzhaft: Der Marathon Server Slam spaltet die Community mit einem überladenen Interface und akuter Munitionsknappheit. Bungie liefert zwar optische Brillanz, vergisst dabei aber grundlegende Usability und den Spielfluss.

Genau an diesem Punkt steht Bungie gerade mit Marathon. Während der aktuelle Server Slam läuft, diskutieren Spieler weniger über taktische Finessen als vielmehr über Kopfschmerzen beim Blick auf das User Interface.

Der UI-Overkill: Wenn Design zum Hindernis wird

Bungie bricht mit Marathon bewusst mit jedem funktionalen Standard, den wir von Genre-Riesen wie Call of Duty kennen. Das Hauptmenü ist kein schlichter Hub, sondern eine hyperstilisierte Cyberpunk-Konsole. Das Problem dabei: Die Mischung aus zig verschiedenen Schriftarten und einem maximalistischen Layout überfordert schlicht die Augen.

User kritisieren die visuelle Unruhe bereits massiv. Es ist ein klassischer Fall von „Style over Substance“. Ein Extraction-Shooter lebt von schnellen Entscheidungen. Wenn ich im Inventar wertvolle Sekunden verliere, weil ich Informationen erst dechiffrieren muss, hat Bungie einen handfesten Design-Fehler eingebaut. Abstraktion ist mutig, darf aber niemals die Lesbarkeit opfern.

Munitionsmangel und Geister-Lobbys

Abseits der Optik kämpft das Gameplay mit einer fragwürdigen Balance. Viele Spieler berichten von einer regelrechten „Munitions-Rezession“. Wer nicht sofort Beute bei Sicherheitskräften macht, steht nach zwei Gefechten mit leerem Magazin da. Das beißt sich komplett mit dem eigentlich hervorragenden Gunplay, für das Bungie seit Jahren bekannt ist.

Ein weiteres Problem ist die gähnende Leere auf den Karten. Es kommt vor, dass man komplette Matches absolviert, ohne einer feindlichen Gruppe zu begegnen. Bungies Erklärung wirkt fast schon ironisch: Die NPC-Sicherheitsroboter sind so tödlich, dass sie ganze Teams auslöschen, bevor diese überhaupt aufeinandertreffen können. Das ist kein Balancing, das ist eine Straßensperre für den Spielspaß.

Bungie reagiert: „Geht dahin, wo es wehtut“

Das Studio hat die Kritikpunkte bereits auf dem Schirm und via Social Media Stellung bezogen. Zum UI heißt es diplomatisch: „Wir haben eure Gedanken gehört und wollen mehr davon!“ – ein deutliches Zeichen, dass man sich der Problematik bewusst ist, aber noch keine fertige Lösung im Köcher hat.

In Sachen PvP-Frequenz gibt Bungie den Spielern einen recht pragmatischen (und fast schon frechen) Rat: Wer mehr Action will, soll die „Perimeter“-Einsteiger-Zone verlassen und sich in den „Dire Marsh“ wagen. Zudem warnt das Team davor, die UESC-Bots zu unterschätzen. Diese seien absichtlich so stark eingestellt, um die Spielwelt gefährlich zu halten. Das Management-Versagen liegt hier jedoch darin, dass diese „Gefahr“ aktuell die organischen PvP-Momente im Keim erstickt.

Bungie hat mit Marathon eine optische Identität geschaffen, die ihresgleichen sucht. Doch im aktuellen Zustand klingt das Spiel wie ein teures Coffee Table Book: Schön anzusehen, aber unhandlich im Alltag. Wenn der Grind zur Qual wird, weil das Interface blendet und die Munition fehlt, verliert Bungie die Community noch vor dem offiziellen Launch. Das Team muss jetzt dringend zurück zur Usability finden, sonst bleibt am Ende nur eine hübsche Hülle ohne Kern.