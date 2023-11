Marathon soll bei Playtests krachend gescheitert sein, Chaos bei Bungie?

Der Streamer Aztecross , der sich hierfür auf vertrauenswürdige Quellen beruft, möchte erfahren haben, dass das Konzept von Marathon kurzzeitig als Battle Royale gestartet ist, da diese gerade unglaublich populär waren. Dann erschien Escape from Tarkov, das als Extraction-Shooter einen neuen Trend eröffnete, dem Bungie mit Marathon folgen wollte. Also entwickelte man das Spiel in diese Richtung weiter.

Um Entwickler Bungie gibt es in diesen Tagen recht viele negative Meldungen, allen voran, dass knapp 100 Leute im Studio entlassen wurden. Damit einhergehend wurden verschiedene Projekte verschoben, darunter die neue IP Marathon, welche in ersten Playtests krachend gescheitert sein soll.

