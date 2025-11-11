Marathon: Sony will verzögerungsfreie Veröffentlichung sicherstellen

Sony hat bestätigt, dass Bungies kommender Team-Shooter Marathon weiterhin auf Kurs ist und das Unternehmen alles daransetzt, weitere Verzögerungen zu vermeiden. Im Rahmen der aktuellen Quartalszahlen gab CFO Lin Tao Einblicke in den Stand der Dinge, und machte klar: Marathon soll noch in diesem Geschäftsjahr erscheinen, sofern die Vorabtests planmäßig verlaufen.

Marathon auf Kurs

Nach mehreren Verschiebungen und einem ursprünglich geplanten Launch am 23. September 2025 befindet sich Marathon nun wieder auf dem Radar von Spielern und Investoren. Laut Sony wurden Ende Oktober geschlossene Testläufe mit rund 80.000 Teilnehmern durchgeführt. Dabei standen vor allem technische Performance und Spielerbindung im Fokus, die sogenannten Key Performance Indicators (KPIs).

Sony betont, dass die Analyse dieser Daten noch läuft und eventuelle Anpassungen vorgenommen werden, bevor der Shooter offiziell erscheint. „Wir sind voll engagiert, den Titel planmäßig zu veröffentlichen. Wir gehen davon aus, dass dies noch in diesem Jahr geschieht“, so Tao. Die Veröffentlichung ist damit zwar nicht in Stein gemeißelt, aber man arbeitet aktiv daran, Marathon marktreif zu machen.

Was Marathon für Spieler und Branche bedeutet

Für Fans von Bungie ist Marathon nach dem eher misslungenen Shooter Concord eine Gelegenheit, das Vertrauen in die Marke wiederherzustellen. Die Branche beobachtet, wie Sony diesmal auf geschlossene Tests und konkrete KPI-Auswertungen setzt, ein eher nüchterner, datengetriebener Ansatz, der Marketing-Floskeln wie „wir liefern pünktlich“ ein Stück weit entzaubert.

Marathon reiht sich damit in die wachsende Liste von Team-basierten Extraction-Shootern ein, die sich zwischen Destiny-ähnlichem Loot-Gameplay und kompetitiven PvEvP-Modi positionieren. Sollte Bungie die Balance zwischen Anspruch und Zugänglichkeit treffen, könnte Marathon sowohl Spielerzahlen als auch das Markenimage von Sony stabilisieren, und ein Lehrstück darüber liefern, wie man Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholt.

Fans dürfen also hoffen, dass Bungie dieses Mal einen pünktlichen Launch hinlegt, und Marathon die Spieler nicht enttäuscht, wie es Concord einst tat. Momentan ist Bungie hauptsächlich ein Verlustgeschäft, wie der Quartalsbericht ebenfalls offenbarte.