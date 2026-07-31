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Marathon: Sonys Zweckoptimismus trifft auf die Realität

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Sony lobt die Nutzerbindung von Marathon im Earnings Call. SteamDB-Zahlen zeigen nach dem PvE-Update jedoch erneut einen deutlichen Rückgang.

Marathon Vault Breaker

Sony spricht im jüngsten Earnings Call von hoher Nutzerbindung und stetigem Neuzugang beim Extraction-Shooter „Marathon“, verschweigt jedoch sämtliche Absatzzahlen. Zeitgleich zeigen die öffentlich einsehbaren Steam-Daten nach einem kurzen Anstieg durch das neue PvE-Update bereits wieder einen deutlichen Abwärtstrend.

Im Finanzbericht hebt Sony die Entwicklung von „Marathon“ positiv hervor und verweist auf eine hohe Nutzerbindung („high user retention rate“) sowie kontinuierlich neu gewonnene Spieler. Konkrete Verkaufszahlen, Umsätze oder gleichzeitig aktive Nutzer nennt der japanische Konzern nicht.

Für ein Live-Service-Modell bilden aktive Spieler die Basis für Einnahmen über Battle Passes und kosmetische Ingame-Inhalte. Ohne Transparenz bei den absoluten Zahlen bleibt die Aussage des Konzerns eine Interpretationssache für Investoren.

Die Steam-Daten zeichnen ein ernüchterndes Bild

Auf dem PC offenbart die Plattform SteamDB ein anderes Szenario. Das veröffentlichte PvE-Update „Vault Breakers“ bescherte dem Titel kurzfristig ein Hoch von 14.809 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam – der höchste Wert seit Mitte Juni. Nur eine Woche später schwanken die täglichen Spitzenwerte auf dem PC wieder zwischen 2.000 und 7.000 Spielern. Der Trend zeigt nach unten. Konsolenzahlen für PlayStation und Xbox bleiben unter Verschluss. Öffentliche Daten existieren dort nicht.

Die Reaktionen der Community auf das neue Update fallen gespalten aus. Zwar loben Teile der Spielerschaft den Ansatz des PvE-Modus, bemängeln jedoch die steile Lernkurve sowie Mechaniken, die Solo-Spielern das Extrahieren von Loot erschweren.

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Bungie reagierte via X und kündigte Anpassungen an, um den Einstieg ohne Gruppenanschluss zugänglicher zu gestalten. Die Überarbeitungen sind für die kommende Season im September geplant. Das System braucht Feinschliff. Die Zeit läuft.

Sony verkauft Investoren eine stabile Basis, während die PC-Zahlen nach jedem Inhalts-Update rasch wieder einbrechen. Bungie baut das Spiel zwar nach Feedback um, doch ohne dauerhafte Spielerbindung bleibt die Zukunft des Extraction-Shooters ungewiss. Wer einsteigt, kauft ein Versprechen auf Besserung.

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