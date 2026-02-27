Marathon: Starker Server-Slam – Chat-Bug sorgt für kurzes Aufsehen vor Release

Der Release von Marathon steht kurz bevor, denn Bungies neuer First-Person-Extraction-Shooter erscheint am 5. März 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Wer nicht warten will, kann bereits jetzt am Server Slam teilnehmen. Die ersten Zahlen unterstreichen dabei das massive Interesse an Bungies neuem Projekt.

Laut SteamDB erreichte Marathon in den vergangenen Stunden einen Peak von 143.621 gleichzeitigen Spielern. Das ist für eine Testphase ordentlich und zeigt, dass das Interesse an Bungies Live-Service-Projekt weiterhin vorhanden ist. Die offiziellen Zahlen zur PS5 sind bislang nicht verfügbar.

Chat-Bug sorgt für kurzes Stirnrunzeln

Im Rahmen des Server-Slams fiel Spielern jedoch ein kurioser Effekt im In-Game-Chat auf: Die Phrase „ARC Raiders“ wurde zunächst automatisch zensiert. Laut einem Bericht von Kotaku handelte es sich um einen Bug, der inzwischen behoben wurde. Der offizielle X-Account des Entwicklerteams bestätigte die Korrektur und ergänzte augenzwinkernd den Satz „ARC Raiders is awesome“ – eine klare Reaktion auf die Diskussion.

Ob es sich um einen technischen Fehler oder einen übermotivierten Filtermechanismus handelte, bleibt offen. Auffällig ist es dennoch, weil beide Titel als Extraction-Shooter gelten und damit zwangsläufig miteinander verglichen werden.

Solche Nebengeräusche begleiten große Live-Tests fast schon traditionell. Dass ein Chat-Filter plötzlich Konkurrenzbegriffe blockiert, scheint weniger eine strategischer Provokation zu sein, sondern eher eine schlecht justierte Moderationslogik.

Bungie setzt auf klare Linie gegen Cheater

Parallel zum Technik-Test verschärft Bungie den Ton gegenüber potenziellen Cheatern. Wer beim Betrug erwischt wird, soll dauerhaft gebannt werden – ohne zweite Chance. Eine Einspruchsmöglichkeit gibt es zwar, doch laut Studio gilt grundsätzlich: Ein Verstoß resultiert in einer permanenten Sperre.

Das klingt konsequent, ist aber auch ein Standardmantra moderner Live-Service-Modelle. Konsequente Durchsetzung ist notwendig, weil ein kompetitives Extraction-System schnell an Glaubwürdigkeit verliert, wenn technische Vorteile dominieren. Der Server-Slam dürfte für Bungie somit nicht nur ein Belastungstest für die Infrastruktur sein, sondern auch ein Stresstest für Anti-Cheat-Systeme und Community-Stabilität.

Der 5. März wird beweisen müssen, ob Bungie den Schwung des Server-Slams in eine dauerhafte Spielerbasis ummünzen kann. Die über 140.000 Steam-Nutzer sind ein starkes Fundament, doch im Live-Service-Genre zählt ab nächster Woche nur noch die Langzeitmotivation.