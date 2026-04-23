Marathon überholt Destiny 2 und läutet das Ende einer Ära ein

Bungie hat die Prioritäten intern verschoben und beschäftigt mittlerweile mehr Entwickler mit dem Extractions-Shooter „Marathon“ als mit dem verblassenden „Destiny 2“. Der personelle Aderlass beim einstigen Flaggschiff markiert den endgültigen Übergang in eine neue Ära, in der das Überleben des Studios an einem einzigen seidenen Faden hängt.

Der personelle Kahlschlag bei Destiny 2

Bungie hat die Verteilung seiner rund 800 verbliebenen Mitarbeiter radikal angepasst. Während vor den Entlassungswellen noch über 550 Entwickler „Destiny 2“ betreuten, ist das Verhältnis nun zugunsten von „Marathon“ gekippt. Das Team für den Loot-Shooter-Veteranen ist auf unter 400 Personen geschrumpft – ein Tiefstwert für ein Projekt dieser Skalierung.

Die Auswirkungen sind im Spiel direkt messbar. PvE-Inhalte sind seit Monaten ausgetrocknet, das nächste relevante Update lässt bis Juni auf sich warten. Große Teile des Kompetenzteams wurden bereits vor langer Zeit abgezogen, um die sechs Klassen und vier Karten von Marathon zu finalisieren. Der Content-Ausstoß von „Destiny 2“ liegt aktuell bei geschätzten 40 Prozent früherer Spitzenzeiten. Es ist die logische Konsequenz einer Strategie, die das alte Pferd zugunsten einer ungewissen Hoffnung im Regen stehen lässt.

Marathon zwischen Verkaufserfolg und Spielerschwund

„Marathon“ konnte sich im Launch-Monat März auf Platz 4 der US-Verkaufscharts platzieren, geschlagen nur von Schwergewichten wie „MLB The Show 26“ und „Resident Evil Requiem“. Mit geschätzt 1,2 Millionen verkauften Einheiten im ersten Monat ist der finanzielle Start zwar geglückt, doch die Fassade bröckelt bereits.

Trotz der soliden Verkaufszahlen kämpft der Titel bereits einen Monat nach Release mit massiv sinkenden Spielerzahlen auf Steam und Konsolen. Sony beobachtet die Entwicklung mit Argusaugen, da „Marathon“ die Pechsträhne der PlayStation-Live-Service-Sparte beenden soll. Das Studio steht nun vor der Herkulesaufgabe, den Hardcore-Kern mit neuen Seasons und Mikrotransaktionen zu binden, während die langfristige Roadmap für „Destiny 2“ mangels Kommunikation völlig im Nebel verschwindet. Die Ressourcen sind endlich, und der Fokus liegt jetzt eindeutig auf der Flucht nach vorn.